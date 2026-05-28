Saadet Partisi'nden CHP TBMM Grubu heyetine dikkat çeken hediye

CHP TBMM Grubu heyeti, Kurban Bayramı programı kapsamında siyasi partilere yönelik bayramlaşma ziyaretlerini sürdürdü. CHP heyeti bu doğrultuda Zafer Partisi, Yeniden Refah Partisi, Milli Yol Partisi ve Bağımsız Türkiye Partisi'nin (BTP) yanı sıra Saadet Partisi'ne de bayram ziyaretinde bulundu. Ziyaretlerde CHP'li heyette Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Özgür Karabat ve Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu yer aldı.

CHP heyeti, Zafer Partisi ziyaretinde Genel Sekreter Cezmi Polat, Genel İdare Kurulu Üyesi Ayşe Nur Alp, Gençlik Kolları Genel Başkanı Mustafa Can Küçük ve Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Doğukan Özbay tarafından karşılandı.

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, bayrama "olumsuz bir tabloda" girdiklerini belirterek, "Ülkemizin birinci partisi, Cumhuriyetin kurucu partisine böyle kapılar kırılarak, plastik mermiler sıkılarak, gazla girilen bir görüntüyle girdik" dedi. Bu durumun demokrasiye inanan ve çok partili yaşamı savunan herkesi yaraladığını ifade eden Kayışoğlu, "Bu da aslında ülkede demokrasiye inanan, ülkede çok partili yaşamı savunan, adalete güvenmek isteyen herkesi doğal olarak yaraladı" diye konuştu.

Kayışoğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a da teşekkür ederek, "İlk anlarda Sayın Genel Başkanımızla dayanışma içerisinde bulundu ve programlarını iptal edip döndü, işte gecenin bir yarısı ziyaret etti" ifadelerini kullandı.

Zafer Partisi Genel Sekreteri Cezmi Polat da konuşmasında, geçmişte eleştirilen uygulamaların tekrar edilmesi durumunda haklılığın ortadan kalkacağını savunarak, Cumhuriyet Halk Partisi’nin Türkiye’nin kurucu partisi olduğunu belirtti. Polat, CHP’ye yönelik müdahalelerin hem iç hem uluslararası kamuoyunda yankı bulduğunu ileri sürerek, "Bu partinin şu veya bu sebeple kapıları kırılarak, plastik mermi, gaz falan bu hadiseyle muhatap olması hem iç kamuoyunda hem uluslararası kamuoyunda ciddi manada yankı buluyor" diye konuştu.

Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Polat, "Ki zaten ekonomi dip yapmış. Belediyelere yapılan operasyonla 60 milyar dolar civarında bir kaynak yok olmuş. Bu hadisede de yanılmıyorsam 25-30 milyar dolar civarında bir kaynak heba olmuş. Sen emekliye 20 bin lira veriyorsun. Bayram ikramiyesi adı altında bir kurbanlığın fiyatı olmuş 40, 50, 60, 100 bin lirayı bulmuş. Sen yine 4 bin lira veriyorsun. Asgari ücret diye 28 bin lira veriyorsun, açlık sınırı 36 bin. Sen bu kadar parayı saçıyorsun. Bu milletin parası. İktidarların görevi, milletten topladığıyla millete hizmet etmek. Ama maalesef 24-25 yıldır Türkiye bundan hep uzaklaşmaya başladı" ifadelerini kullandı.

YENİDEN REFAH PARTİSİ ZİYARETİNE "KAYYIM" VE "MUTLAK BUTLAN" VURGUSU

CHP heyetinin Yeniden Refah Partisi'ne gerçekleştirdiği ziyarette, "mutlak butlan", belediyelere kayyım atanması ile ülkedeki siyasi ve ekonomik gelişmeler ele alındı. Yeniden Refah Partisi kabul heyetinde, Mahalli İdareler Başkanı Bülent Osman Osmanağaoğlu, MKYK Üyeleri Ferhat Uysal ve Erdoğan Yeşilsancak, Genel Merkez Kadın Kolları Genel Sekreteri Nilgün Ekinci ile Genel Merkez Eskişehir İl Sorumlusu Şivekar Tütenk yer aldı.

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Yeniden Refah Partisi Mahalli İdareler Başkanı Bülent Osman Osmanağaoğlu, "Bayrak düştüğü yerden kalkar anlayışıyla biz her defasında ayağa kalktık. Damdan düşen damdan düşenin halini anlar. Temennimiz bir an evvel kurultay kararı alıp aklı selimi ön alarak ve ülkemizin menfaatini ön alarak kongre kararı alınır" ifadelerini kullandı.

MİLLİ YOL PARTİSİNE BAYRAM ZİYARETİ

CHP heyetinin bayramlaşma programı kapsamındaki duraklarından biri de Milli Yol Partisi oldu. CHP heyetini karşılayan Milli Yol Partisi heyetinde ise Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Birey, Teşkilat Başkan Yardımcısı Zübeyde Yıldırım, Kadın Kolları Genel Başkanı Ayşen Birey ve Kadın Kolları Genel Sekreteri Gülşen Kuşçu hazır bulundu.

SAADET PARTİSİ'NDEN "ADALET VE BEREKET" TEMALI BROŞ HEDİYESİ

CHP TBMM Grubu heyetini kabul eden Saadet Partisi heyetinde Genel Başkan Yardımcısı Musa Öztürk, Genel Başkan Yardımcısı Muhammet Fatih Akdağoğlu, Genel Merkez Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Muhammed Ali Demir ve Genel Merkez Kadın Kolları GMYK Üyesi Elif Filik yer aldı.

Ziyaret sırasında Saadet Partisi tarafından, bayramlaşma amacıyla genel merkeze gelen parti heyetlerindeki kadın temsilcilere yönelik özel bir hediye takdiminde bulunuldu. Saadet Partisi, kadın temsilcilere bir kefesi adaleti, diğer kefesi ise bereketi temsil eden bir broş hediye etti.

Saadet Partisi yetkilileri, takdim edilen hediyenin "Adalet olmadan bereket, kadın olmadan gelecek olmaz" anlamına geldiğini aktardı.

CHP'li heyetin, Bağımsız Türkiye Partisi ziyaretinde kabul heyetinde ise, Aile, Kadın ve Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Dilek Erdoğanyılmaz MYK Üyesi İzzet Yaşar ile Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Ayşegül Türkcan hazır bulundu. Görüşmede, BTP'li Erdoğanyılmaz erken seçim vurgusu yaparak sandığın önemine dikkati çekti.