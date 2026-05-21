Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'dan 'mutlak butlan' açıklaması: “Söz de karar da milletindir”

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) hakkında verilen mutlak butlan kararının ardından sosyal medya hesabı üzerinden bir değerlendirmede bulundu. Arıkan, siyasi partilerin geleceğinin mahkeme salonlarında değil, demokratik süreçler ışığında halk tarafından tayin edilmesi gerektiğini vurguladı.

“DEMOKRASİMİZDE ONARILAMAZ YARALAR AÇAR”

Türkiye siyasi tarihinde siyaseti ve siyasi partilerin geleceğini her zaman milletin vicdanının ve iradesinin belirlediğine dikkat çeken Arıkan, yargı eliyle siyasi partilerin güvencesiz hale getirilmesinin ülkenin demokrasisi açısından onarılamaz yaralar açacağını ifade etti. Siyaset kurumunun yargısal müdahalelerle dizayn edilemeyeceğinin altını çizen Arıkan, hukuki süreçlerin siyasi alanı daraltmaması gerektiğine işaret etti.

“GELECEĞE SANDIKTA KARAR VERİLİR”

Değerlendirmesinde demokratik teamüllere ve seçim mekanizmasına dikkat çeken Saadet Partisi Lideri, partilerin geleceğine mahkeme salonlarında değil, doğrudan millet iradesiyle sandıkta karar verilebileceğini belirtti. Arıkan, mutlak butlan kararına yönelik eleştirisini ve demokrasi vurgusunu "Söz de, karar da, mühür de milletindir" ifadeleriyle tamamladı.