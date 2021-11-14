Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Arıkan: İlk seçimlerde iktidar ortağı olacağız
"Saadet Partisiz hiçbir parti, siyasi denklem kurma düşüncesine girmiyor" diyen Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan, yapılacak ilk seçimlerde iktidarın ortağı olacaklarını belirtti.
Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan, partisinin Zonguldak Merkez İlçe 7. Olağan Kongresi'nde konuştu.
"Saadet Partisiz hiçbir parti, siyasi denklem kurma düşüncesine girmiyor." diyen Arıkan, "Gönüllerdeyiz, gittiğimiz her yerde saygıyla karşılanıyoruz, insanlar büyük sempati duyuyor. Allah'ın izniyle yapılacak ilk seçimlerde iktidarın ortağı olacağız." ifadesini kullandı.
"CUMHURBAŞKANIYLA DA DİĞER GENEL BAŞKANLARLA DA KONUŞACAĞIZ"
Arıkan, "hiçbir zaman kutuplaştırıcı değil, her zaman kucaklayıcı" bir siyasi parti olmak durumunda olduklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:
"Genel Başkanımız sık sık 'Türkiye'nin en büyük problemlerinden biri hangisi?' dendiğinde, kutuplaşma olduğunu ifade ediyor. Hafta içi malumunuz Sayın Cumhurbaşkanına, Genel Başkanımız bir ziyaret gerçekleştirdi. Bazıları, 'Niye Cumhurbaşkanına gidiyorsunuz, neden onunla görüşüyorsunuz?' sorusunu kendi pencerelerinden haklı olarak bizlere sordular. Biz dedik ki 'Türkiye'deki bütün partilerle konuşmak durumundayız.' Deminden beri bahsettiğimiz sıkıntıların çözümü konuşarak mesafe alınabilir, o şekilde çözüm bulunabilir. Ondan dolayı Sayın Cumhurbaşkanıyla da diğer siyasi partilerimizin kıymetli genel başkanlarıyla hepsiyle de oturup konuşacağız. Ortak çözüm önerilerimizi bulma noktasında gayret göstereceğiz."
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