Saadet Partisi kongreye odaklandı: Aday belirlemede sona doğru

Saadet Partisi'nde genel başkan adayını belirlemek için yapılan yoklamalarda son aşamalara gelindi.

Taylan Gülkanat
Yayınlanma: 01.06.2024 - 11:45
Saadet Partisi kongreye odaklandı: Aday belirlemede sona doğru
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Temel Karamollaoğlu'nun “Artık sağlığım bu görevi yerine getirmeme izin vermiyor" sözleriyle genel başkanlığı bırakacağını açıklaması üzerine Saadet Partisi yeni genel başkanını seçmek için 30 haziranda kongreye gitme kararı almıştı. Kongre süreci ile ilgili Cumhuriyet'e konuşan ve ismi genel başkan adaylığı ile anılan Saadet Partisi Teşkilat Başkanı ve Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, aday belirleme sürecinin Kurban Bayramına kadar süreceğini söyledi. Arıkan adaylığıyla ilgili ise "Beklemek lazım" ifadesini kullandı.

'GENEL BAŞKANIMIZ KANAATLERİ TOPARLAYACAK'

Temel Karamollaoğlu'nun yaklaşık 1 aydır teşkilatları dinlediğini söyleyen Arıkan, "Kongre ile ilgili kanaat belirtmek isteyen arkadaşlar bizzat genel başkanla görüşmeler yapıyor. Tüm delege, il, ilçe kadın ve gençlik kollarımızda da geniş kapsamlı bir istişare süreci yürütülüyor. Bugün ve yarın da il başkanları ve Genel İdare Kurulu (GİK) toplantılarımız var. Genel başkanımız kanaatleri toparlayacak. Bu süreç Kurban Bayramı'na kadar devam edecek" dedi.

'SON KARAR KARAMOLLAOĞLU'NUN'

Son kararı Karamollaoğlu'nun vereceğini söyleyen Arıkan "Konuşulan isimler var. O isimlerden biri çıkacaktır. 'Şu isim önde', 'Şu isim çıkacak' diye bir durum şu anlık yok" diye konuştu.  İsminin başkanlık adaylığıyla anıldığı iddialarına ise Arıkan, "Başka isimler de var. Birol Bey de (Birol Aydın) var. Beklemek lazım"


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