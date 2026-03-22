Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan: 'Biz İrancı değiliz'

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Ramazan Bayramı dolayısıyla memleketi Kayseri’de düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Partisinin il teşkilatı tarafından gerçekleştirilen programda konuşan Arıkan, bölgesel gelişmelere ve küresel politikalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasında İran üzerinden yürütülen tartışmalara değinen Arıkan, ABD ile birlikte hareket eden ülkelerin önemli bir bölümünün demokratik standartlardan uzak olduğunu ifade ederek, “Amerika ile hareket eden hangi ülkede bugün demokrasi var? Hangi ülkede seçim var?” sorularını yöneltti.

Arıkan, ABD’nin dış politikada tek kriterinin kendi çıkarları olduğunu belirterek, “Eğer bir ülke Amerika’nın üs taleplerine izin veriyorsa, radar sistemlerini kurmasına ve yeraltı kaynaklarını kullanmasına müsaade ediyorsa o ülkeye müdahale edilmez. Aksi durumda ise ya askeri yöntemlerle ya da yönetimlere müdahale edilerek süreç yürütülür” dedi.

"AMERİKAN'CI OLDUĞUNUZU SÖYLEYEMEDİĞİNİZ İÇİN..."

Mahmut Arıkan, İran’a destek verdikleri yönündeki iddialara açıklık getirerek şunları kaydetti:

“Bize ‘İran’ın yanında duruyorsunuz’ diyorlar. Siz Amerikan’cı olduğunuzu söylemediğiniz için bize İrancı iftirası atıyorsunuz. Biz İrancı değiliz. Biz, Siyonizmi ve emperyalizmi bildiğimiz için İran’ın yanında duruyoruz. İran Müslüman olduğu için değil, orada insanlar katledildiği için bu duruşu sergiliyoruz.”

Arıkan, Saadet Partisi’nin yaklaşımının ülke veya kimlik temelli değil, insan merkezli olduğunu vurgulayarak, Venezuela ve Ukrayna’daki mağduriyetlere de aynı şekilde yaklaştıklarını ifade etti. Bugün dünyada çok sayıda çatışma yaşandığına dikkat çeken Arıkan, “Şu an bayramlaşmayı yaptığımız saatlerde dünyanın 120 noktasında çatışmalar var. Bunun yüzde 74’ü Müslüman coğrafyalarda yaşanıyor” dedi. Bu tablonun temelinde tek bir hedef olduğunu belirten Arıkan, “Amaç, Müslüman coğrafyasını kendi ayakları üzerinde duramaz hale getirmektir” değerlendirmesinde bulundu.