Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan'dan 'fotoğraf' açıklaması: 'Siyasette rekabet nezakete mani değildir'

TBMM'de 28. Yasama Dönemi 4. Yasama Yılı'nın açılış resepsiyonunda Tören Salonu'nda bulunan bir odada AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında başlayan toplantıya daha sonra resepsiyona katılan siyasi partilerin liderleri de davet edilmişti.

O FOTOĞRAF GÜNDEMDE

Toplantıda HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de yer almıştı.

Liderlerin Erdoğan'la yakın diyaloğu ve salonda çekilen samimi görüntüler, siyasette yeni bir tartışma başlatmıştı.

SAADET LİDERİ'NDEN O FOTOĞRAFA AÇIKLAMA

Söz konusu fotoğrafa dair, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'dan açıklama geldi.

Arıkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

“Siyasi partiler, birbirinin hasmı değil, rakibidir. Siyasette rekabet nezakete mani değildir, olmamalıdır. Demokrasi, herkesin aynı fikirde olması değil, farklı fikirlerle aynı nezaket karesinde durabilme erdemidir. Kimsenin hasmı değil, milletimizin sevdalısıyız.”