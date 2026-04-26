Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan'dan ittifak yorumu

Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan'dan ittifak yorumu

26.04.2026 10:44:00
ANKA
Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan'dan ittifak yorumu

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, ittifak ve adaylık tartışmalarına ilişkin, "Bizim meselemiz partilerin bir araya gelmesi değil, hangi ilkeler etrafında birleştiğidir" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

2023 seçim süreci döneminde konuların çok erken ve yanlış zeminde tartışıldığını belirten Arıkan, mevcut görüşme trafiğini "mahrem" bir çerçevede yürüttüklerini ifade etti. Siyasetin bir "horoz dövüşü" sarmalına girmemesi gerektiğini hatırlatan Arıkan, şunları söyledi:

"Türkiye'de kim cumhurbaşkanı olsundan ziyade hangi ilkeler cumhurbaşkanı olsun tartışmasını yapmak lazım. Aksi takdirde, bir horoz dövüşü sarmalına girip esas problemleri ıskaladığımız bir süreci yaşayabiliriz. Halkımız artık dar hesaplaşmalar yerine, genel bir yol haritası sunan siyasete destek veriyor."

"BİZİM MESELEMİZ İLKELER"

SuperHaber yayınında konuşan Arıkan, iktidarın seçimler için 2028 yılını işaret ettiğini hatırlattı. Arıkan, seçime daha iki yıldan fazla bir süre varken isim telaffuz etmenin stratejik bir hata olacağını belirtti.

Türkiye’deki 190 siyasi partinin önemli bir kısmıyla irtibat halinde olduklarını kaydeden Arıkan, "Bizim meselemiz partilerin bir araya gelmesi değil, hangi ilkeler etrafında birleştiğidir" dedi.

"BU SİSTEMDE HATA YAPMAMA İHTİMALİNİZ YOK"

Açıklamalarında mevcut Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne sert eleştiriler yönelten Mahmut Arıkan, sorunun kişilerden ziyade mekanizmanın kendisinde olduğunu vurguladı. Mevcut yapıda denetim mekanizmalarının işlemediğini savunan Arıkan, "Bir partinin belediye başkanı hata yaptığında görüntüler servis edilirken, bir diğerine yayın yasağı getiriliyorsa bu sistem bozuktur. Bu sistemde evliya da olsanız hata yapmama ihtimaliniz yok. Öncelikle sistemi rehabilite etmemiz gerekiyor" diye konuştu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın meclis açılışındaki “revizyon” çıkışını ve ardından MHP lideri Devlet Bahçeli’nin bu tartışmaları kapatmasını da değerlendiren Arıkan, iktidar kulislerinde de sistemin yürümediğinin bilindiğini açıkladı.

Arıkan, Türkiye’nin 2026 yılı itibarıyla artık bu kilitlenmeyi aşması ve “kuvvetler ayrılığı” ilkesine geri dönmesi gerektiğini ifade ederek sözlerini noktaladı.

İlgili Haberler

Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan, AKP'nin '5G'sini' sıraladı: 'Güç zehirlenmesi, görevi ihmal...'
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Türkiye'nin 5G'ye geçişi resmen ilan edildi. Tabii bu ulaşımın 5G'si... Bir de AK Parti iktidarının 5G'si var: Güç zehirlenmesi, görevi ihmal, güveni istismar, gündemi değiştirme ve geçimi unutturma" ifadesini kullandı.
Saadet Partisi'nden 'Türkiye Divanı' buluşması: Mahmut Arıkan 'seçim seferberliği' ilan etti
Saadet Partililer Ankara'da 'Türkiye Divanı' programında buluştu. Genel Başkan Mahmut Arıkan, "Dersimize çok iyi çalıştık. Hiç kimsenin şüphesi olmasın, Saadet Partisi iktidara hazırız" dedi. Arıkan, seçim takvimini bugün itibariyle başlattıklarını belirttiği konuşmasında 'seferberlik' ilan etti.
Saadet Partisi'ne 'ara seçim' ziyareti... Özgür Özel'den, Mansur Yavaş'a soruşturma izni sonrası ilk açıklama
Son dakika haberi... Saadet Partisi'ni ziyaret eden CHP lideri Özgür Özel, ABB Başkanı Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni verilmesine ilişkin soruyu yanıtladı. Özel, "Sayın Erdoğan, cumhurbaşkanı adayı olarak her yere devletin kendisine cumhurbaşkanı olarak tahsis ettiği araçla gidiyordu" dedi.