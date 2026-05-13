Saadet Partisi'nden iktidara şarkılı video: 'Tamam da kanka, ne alaka?'

Saadet Partisi, popüler rap şarkısı “Ne alaka?” ile hazırladığı video klipte AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı’nın oğlu Bilal Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın açıklamalarına dair “Tamam da Kanka, Ne alaka?” başlıklı bir video paylaştı.

Papçi KÖK$VL’ın “Tamam da kanka ne alaka?” adlı parçası siyasete konu oldu.

ELEŞTİRİLER ŞARKI ÜZERİNDEN İFADE EDİLDİ

Saadet Partisi tarafından paylaşılan videoda, AKP’li siyasetçi ve bakanların sözlerinin ardından “Tamam da kanka ne alaka?” nakaratı eşliğinde, açıklamaların aksini işaret eden haber ve görüntülere yer verildi.

Partinin yeni çalışması sosyal medyada dikkat çekti.