Saadet Partisi'nden BTP'ye 'ittifak' yanıtı

26 Ekim 2022 Çarşamba, 23:11

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş’ın FOX TV’de yaptığı “Millet İttifakı’na girmemizi Sadet Partisi (SP) engelledi” açıklaması gündem oldu.

BTP lideri Hüseyin Baş’ın açıklamasına SP’den yanıt geldi.

Gazeteci Neşat Gündoğdu’ya konuşan SP Sözcüsü Birol Aydın, “Ne bizim Saadet Partisi olarak ne de masanın, 85 milyon insanımızın hiçbir ferdine rezervi olması söz konusu değildir. Aksine Millet İttifakına katılmak millete karşı sorumluluktur. Ve bu ittifak her geçen gün güçlenecek ve kapsamını genişletecektir. Diğer herhangi bir partinin Millet İttifakına katılması, destek vermesi, bu yönde çalışması ise katılmak isteyen partinin kendi sorumluluğudur. Bunun haricinde kamuoyuna yansıyan polemikler, içi boş ve asılsız iddialardan ibarettir” dedi.

BAŞ NE DEMİŞTİ?

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş FOX TV’de katıldığı İlker Karagözle Çalar Saat programında şunları söylemişti;