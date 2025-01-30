Saadet Partisi’nden esnafa destek hamlesi: Siftah parası
Saadet Partisi, esnafa moral vermek ve destek olmak amacıyla siftah parası uygulamasını başlattı.
Saadet Partisi Gençlik Kolları üyeleri, birçok ilde sabahın erken saatlerinde iş yerlerini tek tek dolaşarak esnafa 5 TL siftah parası bıraktı. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, siftah parası uygulamasıyla zor günler geçiren maddi katkısı olmasa da manevi anlamda destek olduklarını göstermek istediklerini söyledi.
Siftah parası uygulamasının Türk kültüründe ve iş dünyasında tarihsel bir anlam taşıdığını belirten Arıkan, “Türkiye’deki ekonomik şartlar gereği birçok iş yeri, siftahsız kapanmak zorunda kalıyor. Bizler de Saadet Partisi olarak, bu zor dönemde temsili bir siftah parası ile esnafımızın yanında olduğumuzu göstermek istiyoruz. Siftah parası aynı zamanda bir moral kaynağıdır. Başlattığımız uygulamayla birlikte esnafımızın işine moralli bir şekilde başlamasını da sağlıyoruz” dedi.
Arıkan, siftah parası uygulamasıyla aynı zamanda toplumun dayanışma anlayışını da güçlendirmeyi hedeflediklerini ve uygulanın Türkiye genelinde gerçekleştirileceğini ifade etti.
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