Saadet Partisi'nden yeşil ışık: 'İşbirliği olabilir’

Yayınlanma: 16.01.2024 - 04:00

Güncelleme: 16.01.2024 - 04:00

Saadet Partisi, İstanbul ve Ankara da dahil birçok ilin belediye başkan adaylarını 3 Şubat’ta açıklayacak.

Adayların şu an hiçbir yerde netleşmediğini belirten parti yetkilisi, prensip itibarıyla eksi bir durum olmadığı sürece bütün bölgelerde Saadet Partisi olarak seçime gireceklerini söyledi.

Parti yetkilisi “Ancak bu, hangi parti olduğu farketmeksizin belli yerlerde işbirliğine gitmemize mani bir durum değil” dedi.

