Saadet Partisi'nden yeşil ışık: 'İşbirliği olabilir’
Cumhuriyet'e konuşan Saadet Partili isim, prensip itibarıyla eksi bir durum olmadığı sürece bütün bölgelerde Saadet Partisi olarak seçime gireceklerini söyledi.
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Saadet Partisi, İstanbul ve Ankara da dahil birçok ilin belediye başkan adaylarını 3 Şubat’ta açıklayacak.
Adayların şu an hiçbir yerde netleşmediğini belirten parti yetkilisi, prensip itibarıyla eksi bir durum olmadığı sürece bütün bölgelerde Saadet Partisi olarak seçime gireceklerini söyledi.
Parti yetkilisi “Ancak
bu, hangi parti olduğu
farketmeksizin belli yerlerde
işbirliğine gitmemize mani bir
durum değil” dedi.
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