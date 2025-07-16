Saat belli oldu: TBMM Başkanı Kurtulmuş ve Milli Savunma Bakanı Güler arasında kritik görüşme

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yarın Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile kuvvet komutanlarını kabul edecek.

Bakan Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak ve kuvvet komutanları, bir kez daha TBMM Başkanlığına seçilmesi dolayısıyla yarın 09.30'da Kurtulmuş'a nezaket ziyaretinde bulunacak. Kabul, Numan kurtulmuş’un makamında gerçekleşecek.

GÜNDEM "SÜREÇ"

Basına kapalı görüşmede "Terörsüz Türkiye" ilgili gelişmeler ve TBMM'de kurulması planlanan komisyon konusunun da ele alınması bekleniyor.

MİT Başkanı İbrahim Kalın da geçen hafta TBMM Başkanı Kurtulmuş'a ziyarette bulunmuştu.