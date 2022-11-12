SADAT'ın kurucusu Adnan Tanrıverdi yine Cumhuriyeti hedef aldı: 'İslamı tehdit gördüler'

12 Kasım 2022 Cumartesi, 02:00

Asya-Afrika İslam Devletler Birliği (ASRİKA) adında, başkenti İstanbul, resmi dili Arapça olan bir konfederasyon kurulması öngörülen İslam Birliği Kongresi’nin 6.’sına yönelik önsöz yazan SADAT’ın kurucusu Adnan Tanrıverdi, “Türkiye’nin, cumhuriyetin kuruluşuyla beraber İslamı ve İslami değerleri tehdit olarak gördüğünü, ülke yönetiminin bir asırdır Batı güdümünde olduğunu, seküler kavmiyetçi tutumla Kürtlerin devlete küstürüldüğünü” iddia etti. Tanrıverdi; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, eşbaşkanı olduğunu söylediği “Büyük Ortadoğu Projesi”ni de eleştirdi.

‘ALAKAM YOK’ DEMİŞTİ

Cumhuriyet; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Hiç alakam yok” dediği SADAT’ın kurucusu ve eski Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Tanrıverdi’nin başkanlığını yaptığı Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği’nin (ASSAM) düzenlediği İslam Birliği Kongrelerinin bilim kurullarında, Erdoğan’ın başdanışmanları ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyelerinin yer aldığını gündeme getirdi. Kongrelerin 6.’sı bugün, “ortak asayiş ve iç güvenlik” temasıyla toplanacak. Kongre başlamadan önce bildirilerin özetleri yayınlandı. Hazırlanan kitapçığın önsözünü yazan Tanrıverdi, “imparatorlukların dağılmasının ardından milletlerin, güdümlü devletçikler halinde teşkilatlandırıldığını, totaliter rejimlere mahkûm edildiğini, diktatörlerin vasi devletler tarafından korunup desteklendiğini” iddia etti.

‘BOP’U ELEŞTİRDİ

ABD ve NATO’nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eş başkanı olduğunu söylediği “Büyük Ortadoğu Projesi”ni de eleştiren Tanrıverdi, bu projeyle “İslam dünyasının sosyal, siyasi ve ekonomik çalkantı ve istikrarsızlığa sevk edildiğini” kaydetti. Tanrıverdi, Cumhuriyeti de hedef alarak “Türkiye, Cumhuriyetin kuruluşu ile beraber gelişmiş devletler seviyesine ulaşmanın sosyokültürel devrimlerle toplumu değişime uğratmadan mümkün olmadığı kabulüyle; İslam dinini, İslami değerleri ve temsil ettiği medeniyeti tehdit olarak gördüğünden, Batı medeniyetini ulaşılacak nihai hedef olarak göstererek yüzünü Batı’ya çevirmiş, İslam devletlerine ve Müslüman milletlere sırtını dönmüş, İslam dünyasına yabancılaşmıştır” iddiasında bulundu.

‘SEKÜLERİZM’ HEDEFTE

Türkiye’nin “bir asırdır Batı güdümünde hareket ettiğini” öne süren Tanrıverdi, “Silahlı kuvvetler, irtica sendromu nedeniyle mütedeyyin insanları devlete küstürürken birlik olmanın tutkalı durumundaki dini değerleri yok etmek istediği ve seküler kavmiyetçi tutumu nedeniyle de Kürt halkını, devlete bağlılığını sorgular hale getirmiştir” dedi. Tanrıverdi, son 10 yılda siyasi istikrar sağlandığını belirterek “yanlış resmi ideoloji ile yapılan mücadele sonucu Türkiye’nin iç sorunlarını büyük ölçüde çözdüğünü” de savundu.