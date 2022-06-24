Sedat Peker cephesinden Mehmet Ağar'a: 'Bu işi düzelt yoksa SADAT’cılardan kötü duruma düşersin'

24 Haziran 2022 Cuma, 18:13

Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Susurluk Davası’ndan aldığı 2 yıl hapis cezası nedeniyle Aydın Yenipazar Cezaevi yakınlarına helikopter pisti yaptırdığı iddiasını yalanlayarak, "Onu yaptıran o dönem ki Nazilli Belediye reisidir. Bugün de MHP Aydın İl Başkanıdır" dedi.

İş insanı Mübariz Mansimov tarafından ortaya atılan iddiaya ilişkin Azeri gazeteci Eynulla Fatullayev'e konuşan Ağar, helikopter pisti yaptırdığı iddiasını yalanlayarak, "Onu yaptıran o dönem ki Nazilli Belediye reisidir. Bugün de MHP Aydın İl Başkanıdır" dedi. Azeri gazeteci Eynulla Fatullayev’e konuşan Ağar “İyi kötü bir ekmek tuz yemişiz biz böyle bir kahpelik yapmayız. Kimsenin arkasından da konuşmayız. Konuştuklarının hepsi yalandır aşağı yukarı" diye konuştu.

Ağar, şunları söyledi:

"Bir tanesine cevap vereyim. Diğerlerini ciddiye bile almıyorum. Ben cezaevinde yatarken cezaevine helikopter pisti yaptırdığımı söyledi. Onu yaptıran o dönem ki Nazilli Belediye reisidir. Bugün de MHP Aydın İl Başkanıdır. Hangi bir yalanını söyleyeyim çok. Onun için bana yakışmaz. Çünkü onun düştüğü seviyeye düşmek bizim işimiz değil. Kendi kendine konuşuyor. Bizim meselelerimiz ciddi meselelerdir. Devletin meseleleridir. Milletin meseleleridir. Boş boş şeyler konuşuyor."

PEKER'DEN 'SADAT'TAN KÖTÜ OLURSUN' MESAJI

Ağar'ın bu sözleri üzerine Sedat Peker'in 'sözcüsü' Emre Olur konuya ilişkin Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Olur'un Ağar'a seslendiği paylaşımda "Mehmet Ağar derin devletin başı, Mübariz Mansimov’un söylediği şeylerden sadece birini yalanlamışsın. Ancak bazı gazeteler Sedat Peker’i yalanladı diye haber yapmışlar. Reis yalanlanmayı hiç sevmez. Bence bu işi düzelt yoksa akşama SADAT’cılardan daha kötü duruma düşersin" denildi.

Ardından, Sedat Peker'in 'sözcüsü' Emre Olur'un sosyal medya hesabından Ağar hakkında yeni iddialarda bulunuldu.

Olur'un hesabını kullanarak açıklama yapan Peker, "Derin Memet" dediği Mehmet Ağar'a "Marinadan yapılan uyuşturucu, mazot, insan kaçakçılıklarını niye söylemedin? Kutlu Adalı cinayetini, 90’lı yıllardaki faili meçhulleri niye anlatmadın?" diye seslendi.

Peker, Tarık Ümit'in öldürtüleceğini bildiğini ve bunu kendisine söylediğini öne sürdü. Peker ayrıca FETÖ'den görevden uzaklaştırılan Aydın eski Başsavcısı Ekrem Yiğit'i, Mehmet Ağar'ın PETKİM'e yerleştirdiğini yazdı.

Peker ayrıca Mehmet Ağar'ın uyuşturucu kaçakçısı Orhan Adıbelli cinayetinde de rolü olduğunu iddia etti. Peker, Mehmet Ağar'ın oğlu Tolga Ağar'ın kokain kullandığı için Mubariz Mansimov'un yanından uzaklaştırıldığını da yazdı.

Peker'in paylaşımları şöyle:

(Peker'in açıklaması, olduğu gibi aktarılmıştır. İmla hataları ve anlam bozuklukları kendisine aittir)

''1-Derin Memet insanlar yaşlanınca daha akıllı olurlar. Sen yaşlandıkça yeteneklerini böyle nasıl kaybettin? Mübariz’i yalanlamak için bir röportaj yapmışsın. Ancak sülü gibi hiç bir şeye değinmeden sadece helikopter pistini anlatmışsın. Bu taktik mahallenin kaşarlarının takdiğidir.

2-Videolarda anlatmıştım, mahallenin kaşarı nasıl olur diye. Madem sen kaşındın, günah benden gitti. Mübariz’in marinaya nasıl çöktüğünü niye anlatmadın? Marinadan yapılan uyuşturucu,mazot,insan kaçakçılıklarını niye söylemedin?Kutlu Adalı cinayetini, 90’lı yıllardaki faili.

3-meçhulleri niye anlatmadın? Gelecek zamanlarda 90’lı yıllardaki faili meçhulleri de konuşacağız.Hem benim bildiklerimi,hem de rahmetli Tarık Ümit’in Göztepede ki kaymakam Hasan’ın mekanında bana anlattıklarını da konuşacağız. Rahmetli Tarık Ümit kendisini öldürteceğini biliyordu.

4-Onu dahi bana söylemişti ve adamı öldürttün. Uyuşturucu satıcılarından aldığın paraları da anlatmazsak olmaz. Eskiye dair her şeyi namusluca konuşacağız. Oğlunun ölümüne sebep olduğu gazeteci kızdan neden bahsetmedin? Neymiş, cezaevinin oradaki helikopter pistini eski belediye

5-başkanı yaptırmış,oğlun da senin gibi hırsız ya, demek sana söylemedi; Mübariz’den 50 bin dolar almış helikopter pistini yaptıracağız diye.Hırsızlık sizin genlerinizde var. O helikopter pistine bir kez rahmetli Mustafa Koç’un helikopteri ile gelindi.Bir kez de Ferid Şahenk’in

6-helikopteri ile gelindi. Mübariz’in helikopteriyle ise en az 100 kere gelindi. Siz ne iğrenç insansınız ya, Aydın eski Başsavcısı Ekrem Yiğit, fetöden meslekten uzaklaştırılınca bu kişiyi sen Petkim’e yerleştirmedin mi? fetullah gülen cezaevine sana 7 tane kitap yollamadı mı?

7-Ufak çoçuklar gibi bu kitapları bana fettullah gülen yolladı diye tüm gelenlere göstermiyor muydun?Ayrıca yolladığı mektubu kahverengi bir çerçeve ile çerçeveletip cezaevi duvarına asmadın mı? Her gelene göstermedin mi? Sen ne iğrenç bir adamsın arkadaş ya, seni mahvedecem…

8-Oğlun tolga ağar’ı kokain kullandığı için Mübariz yanından kovmadı mı? Senle dostluğu bu şekilde bitmedi mi? Ayrıca devamlı Tayyip Erdoğan’ın arkasından hakaret ediyordun. hasan yeşildağ’ın boğaza nazır mekanında hasan yeşildağ ile 4.5 saatlik bir toplantı yaptıktan sonra

9-bir anda değişmedin mi?O toplantıda neler konuştunuz bunların hepsini konuşacağız.Ayrıca Savunma Bakanlığı’nda Milli Tasarım Milli Üretim yalanıyla devleti hala daha nasıl soyduğunuzu ovakit geldiğinde inan ki konuşacağız.derin mehmet Kayseri’de 2020 yılında öldürülen iş adamı

10-olarak bilinen uyuşturucu kaçakçısı orhan adıbelli’ nin ölümünü ise konuşurken seni o zaman görecem. Adamı öldürenler yakalanmış, para için öldürdük diyorlar. Peki öldürtten kim, cevap yok ( esas öldürtten )!. orhan adıbelli ile ölmeden önce yan yana gelip neler konuştun?

11-Bu devir değişince bu dosya açılacak, tekrardan görülecek. Savcı HTS kayıtlarını isteyecek.Bu adam ölmeden sen bu adamla ne görüştün? Toplantıdaki diğerlerininde HTS kayıtları çıkacak. Savcı sana sormayacak mı, be utanmaz?Hem İçişleri Bakanlığı,hem Adalet Bakanlığı yapmışsın.

12-Uyuşturucu parasından dolayı 50 milyon euro’luk alacak verecek meselesinde hakemlik yapmaya utanmıyor musun, be rezil adam demeyecek mi? Bir açıklama yapsana, Orhan ile görüşmedim desene. Rahmetlinin oğlu şu an konuşamıyordur. O vakit gelince belki o da konuşur. Gerçi o

13-konuşmasa da deliller bende. Görüşeceğiz ulan görüşeceğiz…orhan adıbelli’yi öldürten senin ortağın fare lakabı ile bilinen murat boyracı değil mi? murat boyracı ile senin HTS kayıtların çıkmayacak mı? Ölen orhan adıbelli ile senin HTS kayıtların çıkmayacak mı? Bir taraftan

14-söylenenler doğru değil diyorsun,aynı anda da murat boyracı’yı fare murat’ı Dubai ye yolluyorsun.Sen zavallısın.Beni rahmetli Tarık Ümit ile rahmetli orhan adıbelli ile karıştırma. Yada daha önce öldürttüğün diğer kişilerle beni karıştırma.murat boyracı’nın konusundan kimseye

15-bahsetmeyecektim, çok sevdiğim bir dostum rica ettiği için. Lan bayram değil seyran değil bana karşı yapılacak bir suikast hazırlığı konuşulurken, Dubai de ne işin var?İyi niyetle geldiysen, bizi niye haberdar etmiyorsun?( ama ben herşeyi öğrenirim ) pokemon mehmet barlas

16-senin dilin de çok uzadı. Boğazdaki Les Ottomans otelde gözlerden uzak bir şekilde iş takibi sonucu aldığın cukkaları da anlatacağım. Sizi mahvedecem, sizi kibrit kutusundan çıkarıp iğnenin deliğinden geçirecem, göreceksiniz… SÖZ NAMUS…''

NE OLMUŞTU?

Sedat Peker'in Yalıkavak Marina'ya çöküldüğü iddiaları ile gündeme gelen Mübariz Mansimov, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'a yönelik iddialarda bulunmuştu. Ağar'ı, 'FETÖ' davasında ceza alıp tahliye edilen Palmali Holding'in sahibi Mansimov'a "kumpas kurmakla" suçlayan Sedat Peker'in iddiasına göre, Mehmet Ağar, Mansimov'u tehdit ederek Bodrum'daki Yalıkavak Marina'ya el koymuş, Ağar da Marina ile ilgili yaptığı açıklamada "Ben olmasam mafya çökerdi" ifadesini kullanmıştı.

‘DELİ ÇAVUŞ’TAN DA KONUŞMASI ENGELLENMİŞTİ

Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) bulunan Peker, geçen sene yayınladığı videolar ve attığı tweet’lerde hükümet hakkındaki iddiaları ülke çapında infial yaratmıştı. Bir süre sonra da ‘sosyal medya kısıtlaması’ getirilmişti.

Son paylaşımı geçen yıl kasımda olan Peker, kısıtlamanın hafifletilmesi sonrası bir süredir sadece retweet’le yetiniyordu. Ancak Peker, daha önce iddialarının bir kısmını yayınladığı hesabı ‘Deli Çavuş’tan konuşmaya başlamıştı.

BAE daha sonra Peker’in bu hesaptan da konuşmasını engellemişti.