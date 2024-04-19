‘Sadece tepki oyu demek haksızlık olur’

Yayınlanma: 19.04.2024 - 14:43

Güncelleme: 19.04.2024 - 14:43

CHP Parti Meclisi Üyesi Dr. Ali Haydar Fırat, gazetemizin Ankara Temsilciliği’ni ziyaret etti. Partisinin yerel seçimlerde elde ettiği başarıya ilişkin yorum yapan Fırat, “Bize yönelik başarının tepki oylarıyla oluştuğu ifade ediliyor. Bunun geçerli bir tarafı olsa da ben asıl meselenin her başarıda olduğu gibi aktörlere, siyasete ve söyleme bağlı olduğunu düşünüyorum. Eğer bu seçim başarısını sadece tepki oyları üzerinden değerlendirirsek, başta Genel Başkanımız Özgür Özel’e olmak üzere diğer tüm il ve ilçe belediye başkanlarımıza haksızlık etmiş oluruz” dedi. Toplumcu ve halkçı belediyeciliğin gerektirdiklerini yerine getirdiklerini söyleyen Fırat, CHP’nin seçim sürecinde sık sık dile getirdiği ‘Türkiye İttifakı’ politikasının önemini vurguladı. Fırat, “Her görüşten insanlar yerelde bizi severek, isteyerek oy verdiler. Biz gerçekten Türkiye’de inanılmaz büyük bir toplumsal barışı inşa ettik. Bizim uyguladığımız belediyecilik modeli, ranta değil, tamamen kente ve insana yapılan yatırımla ne kadar değerli olduğunu gösterdiği için insanlar bize yöneldiler” ifadelerini kullandı.

'BOZUK DÜZENİ DEĞİŞTİRECEĞİZ'

Seçimlerde elde ettikleri başarıyı en iyi şekilde kullanacaklarını belirten Fırat, “Biz yeni bir parti değiliz. Yüz yılı geride bıraktık. Dolayısıyla arkamızda cumhuriyetçi ve demokratik bir birikim var. Bu birikim hem genel siyasette hem kent siyasetinde bu güne kadar çok büyük başarılara imza attı. O yüzden bizim üzerinde yürüdüğümüz zemin çok sağlam” dedi. CHP’nin Türkiye’yi her yönüyle medeni toplumla birleştirebileceğine işaret eden Fırat, “Bozuk bir düzende yaşadığımızı düşünüyoruz. Bu bozuk düzenin yarattığı inanılmaz bir tahribat, açlık ve yoksulluk var. Bu yoksunluk halinden kurtarabilecek bir yaklaşım CHP’de mevcut. Bu yüzden önümüzdeki sürece hem teorik, hem örgütsel hem de pratik uygulamalarla hazırız” ifadelerini kullandı.