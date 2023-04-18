Sadullah Ergin, CHP'nin aday toplantısına katılacak mı?

Yayınlanma: 18.04.2023 - 10:21

Güncelleme: 18.04.2023 - 10:21

DEVA Partisi kontenjanından CHP listesinden milletvekili adayı olan Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin ile ilgili tartışmalar sürerken gözler bugün gerçekleştirilecek toplantıya çevrildi. Kontenjan adaylara ayrılan sayının yanı sıra Sadullah Ergin’in, Çankaya’yı da içine alan Ankara 1. Bölge’den aday gösterilmesi CHP tabanında rahatsızlık yaratmıştı.

Bu tartışmalar sürerken, Ergin’in bugün düzenlenecek aday tanıtım toplantısına katılıp katılmayacağı da merak konusu oldu. CHP Ankara İl Başkanlığının aday tanıtım toplantısı bugün saat 16.30’da Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde düzenlenecek. Ankara İl Başkanlığı CHP listesinde yer alan tüm adaylara davetiye gönderdiği öğrenildi.

GİTMEME EĞİLİMİ AĞIR BASIYOR

T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre, toplantıya, kendisi de Ankara’da CHP listesinden milletvekili adayı olan DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin’in katılacağı öğrenilirken, Sadullah Ergin’in henüz net bir yanıt vermediği öğrenildi. Ergin’in, yaşanan tartışmalar nedeniyle toplantıya katılmama eğiliminde olduğu belirtilirken, gerekçe olarak da bugün saat 12.00’de Bilkent Otel’de düzenlenecek DEVA Partisi İl Başkanları toplantısını gerekçe gösterebileceği belirtiliyor.

SEÇİLİNCE İSTİFA EDECEKLER

CHP listesinden seçilen tüm kontenjandan adayları, milletvekili seçilmeleri halinde seçimin ardından Meclis’te yemin etmeden önce CHP’den istifa edecek. Yemin etmek için TBMM kürsüsüne kendi partilerinin milletvekili sıfatıyla ve kendi partilerinin rozetiyle çıkacak.