Şafak operasyonuyla gözaltına alınmıştı: Boğaziçi Üniversitesi'nde diplomasını yırtan Doruk Dörücü için karar verildi!

Boğaziçi Üniversitesi’nde düzenlenen mezuniyet töreninde, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasını iptal edilmesini protesto etmek için kendi diplomasını yırtan ve bu sabah şafak operasyonuyla gözaltına alınan Doruk Dörücü için karar verildi.

Dörücü, "yurtdışına çıkış yasağı" ve "adli kontrol" şartıyla serbest bırakıldı.

NELER YAŞANDI?

Boğaziçi Üniveristesi’nin mezuniyet töreninde Doruk Dörücü, İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesini protesto etti. Dörücü diplomasını yırttı.

Dörücü, diplomasını yırttıktan sonra bazı veliler, “Mezuniyete geldik, siyaset dinlemeye geldik” diye tepki gösterdi. Başka veliler de alkış tutarak “Onu dinleyeceksin, o mezun oldu” Dörücü’yü destekledi.

Salonda “Kayyımlar gidecek biz kalacağız” sloganı atıldı.

Dörücü diplomasını yırtarken şöyle konuştu:

“Bu diploma hükümsüzdür. Müstakbel cumhurbaşkanının diplomasını iptal eden, kafasına göre fakülte açan-kapayan bu istibdat rejiminin diplomasını reddediyorum. Bu rejim benim de diplomamı iptal eder, sizin de diplomanızı iptal eder, bu bölümü de kapatır, bu okulu da kapatır. Ben diplomamı bu istibdat rejiminin atanmış kayyımından değil, Boğaziçi Üniversitesi’nin seçilmiş rektöründen alırım.”

ŞAFAK OPERASYONUYLA GÖZALTI

Boğaziçi Üniversitesi mezuniyet töreninde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için diplomasını yırtan CHP gençlik kolları üyesi Doruk Dörücü bu sabah gözaltına alındı.

Dörücü’nün gözaltına alındığını Üsküdar Belediyesi Grup Başkanvekili Güneş Gülaydın duyurdu:

“Gençlik kolları üyemiz Doruk Dörücü gece yarısı gözaltına alındı. Ülkede binbir türlü hukuksuzluk yaşanırken bunlara karşı önlem alınmayıp, hukuksuzluklara ses yükselten gencecik pırıl pırıl insanların apar topar gözaltına alınıyor olmasını kabul etmiyoruz! Tek bir yol arkadaşımızı dahi bu baskıcı zihniyetin eline bırakmayacağız! Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!”

Avukat Mehmet Can Seyhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Arkadaşımız Doruk Dörücü var olan diplomasını yırtmak suçundan şafak operasyonuyla gözaltına alındı” diye yazdı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Evine yapılan baskınla göz altına alınan ve 'Halkı kin ve nefrete sürükleme veya aşağılama' suçlaması yönetilen Dörücü'nün, Emniyet'teki ifade işlemleri tamamlandı.

Dörücü, hastane kontrollerinin ardından mevcutlu olarak İstanbul Adliyesi’ne getirildi.

Dörücü, Emniyet'teki ifadesinde şunlar söyledi:

“İddiaya konu Boğaziçi Üniversitesi 158. Mezuniyet Töreninde, Sosyoloji Bölümü Mezuniyet Töreni gerçekleşirken 'Müstakbel Cumhurbaşkanının diplomasını iptal eden, kafasına göre fakülte açan kapatan, diplomaları iptal eden istibdat rejimini reddediyorum. Diplomayı kayyumdan değil, Boğaziçinin seçilmiş rektöründen alırım, bu diploma hükümsüzdür' diyerek eylemde bulunmam konusu doğrudur, eylem isnat edildiği gibi gerçekleşmiştir. İlgili eylemi yaparken üzerime atılı olan suçlamadaki gibi 'Halkı kin ve nefrete sürükleme veya aşağılama' kastım kesinlikle yoktur. Olayın video kaydı izlendiği taktirde olası bir infiale karşı orada bulunan toplumu sakinleştirmeye çalıştığım, elim ile sessizlik çağrısında bulunduğum görülecektir. Yapmış olduğum anayasal çerçevede barışçıl bir protesto eylemidir. Eylemi yaparken ki amacım başta Boğaziçi ve İstanbul Üniversitesi olmak üzere ülkemizdeki üniversitelerin akademik özgürlük, özerklik ve kültüründe yaşanan erozyonu eleştirmektir."

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Adliyeye sevk edilen Dörücü, "yurtdışına çıkış yasağı" ve "adli kontrol" şartıyla serbest bırakıldı.