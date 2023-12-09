Saffet Sancaklı kimdir? Saffet Sancaklı kaç yaşında, eşi kim? Saffet Sancaklı MHP'den istifa mı etti?

Yayınlanma: 09.12.2023 - 18:46

Güncelleme: 09.12.2023 - 18:46

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı’nın partiden istifasının istendiğini açıkladı.



SAFFET SANCAKLI KİMDİR?

Boşnak bir ailede 27 Şubat 1966'da doğdu. 1968 yılında Türkiye’ye göç etti. Eğitimini İstanbul'da Gaziosmanpaşa’da Cemal Gürsel İlkokulu’nda ardından ortaokul ve liseyi Vefa Poyraz Lisesinde tamamladı. Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü’nü kazandı, lakin Beşiktaş futbol kulübündeki futbol kariyeri nedeniyle üniversite eğitimi yarıda kaldı. 2009 yılında tekrar üniversite sınavına girdi ve Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünü kazandı.

SAFFET SANCAKLI'NIN FUTBOL KARİYERİ

Sırasıyla Gaziosmanpaşa Kültürspor, Vefa, Beşiktaş, Eskişehirspor, Konyaspor, Sarıyer, Kocaelispor, Galatasaray, Kocaelispor, Fenerbahçe, Konyaspor'da forvet mevkiinde oynadı. olan Saffet Sancaklı, faal futbol yaşantısını 1998-1999 sezonunda Konyaspor'da bıraktı ve FIFA Futbolcu Menajerliği Lisansı aldı. Süper Ligde toplam 130 gol atarak adını 100'ler kulübüne yazdırdı.

24 kez millî takımlara çağrılan Saffet Sancaklı 1 kez Türkiye U-21 ve 19 kez de Türkiye A millî takımı olmak üzere toplam 20 kez millî takımlar formasını giydi ve bu karşılaşmalarda 6 gol kaydetti.

SAFFET SANCAKLI'NIN SİYASİ KARİYERİ

2007 Genel Seçimlerinde de MHP'den aday adayı olan Saffet Sancaklı, 28 Ocak 2011 tarihinde Milliyetçi Hareket Partisi genel başkanı Devlet Bahçeli'nin de katıldığı bir tören ile MHP saflarında aktif siyasete atılmıştır. 11 Nisan 2011 tarihinde, İstanbul 2. Bölge 5. Sıra Milletvekili adaylığı resmen açıklanmıştır. Ama 12 Haziran 2011 genel seçimlerinde milletvekili olarak seçilememiştir. 2014 Yerel Seçimlerinde MHP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olmuş ancak seçilememiştir. 4 Kasım 2012 ve 21 Mart 2015 tarihinde yapılan MHP 10. ve 11. Olağan Büyük Kurultayında MYK Üyesi seçildi.Haziran 2015 Türkiye genel seçimlerinde ise MHP'den Kocaeli 1. sıra milletvekili adayı olarak gösterildi ve seçildi. Bu seçimlerin tekrarlanması sonucu Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde MHP'den tekrar aday gösterildi ve yeniden seçildi 11 Kasım 2016 günü TBMM'deki odasında gizli kamera bulunduğu iddiası meclis gündemine geldi. Ancak daha sonra kameranın daha önceden yerleştirilip söküldüğü anlaşıld

SAFFET SANCAKLI'NIN ÖZEL YAŞAMI

Saffet Sancaklı liseden mezun olduktan sonra Hülya Sancaklı ile nişanlandı. Çift 1998 yılında evlendi. Çiftin bu evlilikten iki çocuğu oldu. Hülya Sancaklı 2017 yılında intihar etti. 49 yaşındaki Hülya Sancaklı, tabancayla başına ateş ederek hayatına son verdi.

NEDEN İSTİFASI İSTENDİ?

Saffet Sancaklı'nın TBMM’de Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti'nin yeni yönetimini ağırladığı toplantıda, "13 adayın 13'ü de AK Partili olsa Kocaeli'ne gelmeyeceğim" dediği belirtildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sancaklı'nın sözlerine ilişkin, "Futbol hayatında 3 büyük kulüpte oynama geleneğini siyasette de mi sürdürmek istiyor? Tercih kendisinindir" dedi.

Sancaklı, sosyal medya hesabından söz konusu açıklamaları inkar ederek şunları söyledi:

"Bugün bir takım taraflı medya organlarında, söylemediğim sözler üzerinden tamamen yalanlarla Cumhur İttifakına karşı yapılan olumsuz algı operasyonlarını büyük bir şaşkınlıkla takip ettim.

Yalan ve maksatlı haberleri yapanlarla Türk adaleti önünde hesaplaşacağımı da özellikle belirtmek isterim. Dün olduğu gibi bugün de Bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi’nin emrinde olduğumu, Milliyetçi Hareket Partisi’nin ve Cumhur İttifakı’nın başarısı için büyük bir özveriyle çalışmaya devam ettiğimi belirtmek isterim.

Cumhur İttifakı’nın başarılarını çekemeyenler, Türk ve Türkiye Yüzyılı hedefine set çekmeye çalışanlar bilsinler ki; Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi’nin ifade ettikleri gibi “Türkiye 31 Mart seçimlerinde bir kez daha al bayrakta buluşacak, Türk milleti Cumhur İttifakı’nda uzlaşacak. MHP ve Cumhur İttifakı 31 Mart seçimlerine damga vuracaktır." Kamuoyuna saygılarımla sunarım."