Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'Hizmete açtık' demişti: Koridorlar bomboş yataklar dışarıda!

Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 16 Mart 2023 - 04:00

Samandağ Devlet Hastanesi 20 Şubat’ta gerçekleşen ve zemininde çatlaklar oluşturan 6.4’lük depremin ardından tahliye edildi. Aradan geçen üç haftanın ardından Bakan Koca, “Samandağ Devlet Hastanesi, 116’sı doktor olmak üzere 755 personeli, 42 polikliniği, 160 yatak kapasitesi, 5 ameliyathanesi, 22 diyaliz yatağı, diş polikliniğiyle hizmetlerini sürdürüyor” açıklaması yaptı.

DURUMU İÇLER ACISI

Ancak henüz 6 ay önce yani geçen ekim ayında hasta kabulüne başlayan hastanenin durumu içler acısı. Depremzedeler için sahra hastaneleri kurulurken Samandağ Devlet Hastanesi kullanılamıyor. Açılışından önce “6 küvöz ünitesi” olacağı belirtilen hastanede küvözlerden birisi hastanenin dış kapısının önüne konmuş. Hatay’ın sadece Samandağ ilçesinde bile on binlerce yaralı olmasına karşın acil girişinin ışıkları yanmıyor. Hasta yatakları çöp konteynerlerinin yanına bırakılmış. Koridorlar ise boş ve terk edilmiş halde.

HASTANEYİ AKP’Lİ MÜTEAHHİT YAPTI

Samandağ Devlet Hastanesi’nin yapım işi ihalesi AKP Elazığ İl Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Tetik’in abisi Yılmaz Tetik’e verildi. 5 Mart 2018 tarihinde 48 milyon 668 bin TL’ye ihale imzalandı. Hastane Yılmaz Tetik’in yönetim kurulu başkanı olduğu M.Y.S Yol Yapı Madencilik şirketi tarafından yapıldı. Ancak hastane internet sitelerinde Mustafa Tetik’in sahibi olduğu ve yönetim kurulu başkanlığını Yılmaz Tetik’in yaptığı Tetiş Yapı İnşaat firmasının projeleri arasında gösteriliyor. Öte yandan AKP’li Mustafa Tetik deprem sonrası yapılan “Türkiye Tek Yürek” kampanyasına 6 milyon TL bağışlayacağını duyurmuştu.