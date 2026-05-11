Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sağlık Bakanlığı'ndan hantavirüs açıklaması: 3 vatandaşın test sonucu belli oldu

Sağlık Bakanlığı'ndan hantavirüs açıklaması: 3 vatandaşın test sonucu belli oldu

11.05.2026 17:31:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Sağlık Bakanlığı'ndan hantavirüs açıklaması: 3 vatandaşın test sonucu belli oldu

Hantavirüs vakalarının tespit edildiği gemiden tahliye edilerek Türkiye'ye getirilen 3 vatandaşla ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık, yolcuların test sonuçlarının negatif olduğunu duyurdu.

Sağlık Bakanlığı, 3 kişinin hantavirüs sebebiyle yaşamını yitirdiği MV Hondius gemisinden yapılan tahliyeler sonrasında 3 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının İstanbul’a getirilerek karantinaya alındığını duyurdu. 

Sağlık Bakanlığı açıklaması şöyle:

"Uluslararası bir seyahat gemisinde bulunan son 3 vatandaşımız ambulans uçak ile ülkemize getirilmiş, yakın takip ve izolasyon süreçleri başlamıştır. Daha önce ülkeye giriş yapan 2 kişide olduğu gibi, bu kişilerden de gerekli numuneler alınmıştır. Sonuçlarının negatif olduğu saptanmış olup; önerilen süre boyunca karantinada tutulacaktır. Yapılan izlemelerde şu ana kadar 5 kişide herhangi bir klinik belirti veya semptoma rastlanmamıştır"

İlgili Konular: #Sağlık Bakanlığı #Hantavirüs