Sağlık emekçilerine yanmış tavuğu layık gördüler

Yayınlanma: 15.11.2024 - 05:04

Güncelleme: 15.11.2024 - 07:22

Sağlık emekçileri, kamu hastanelerinde verilen yemeklerin sağlıksız ve kötü olduğunu söyleyerek sağlıklı beslenemediklerini ifade ediyorlar. Bunun son örneği ise Elazığ Kovancılar Devlet Hastanesi’nde önceki gün sabah ve akşam yemeğinde verilen yemeklerle gözler önüne serildi. Sağlık emekçilerine akşam yemeğinde yanmış tavuk verilirken, sabah kahvaltısında ise bir ekmek, bir meyve suyu, bir kare peynir, az zeytin ve iki adet reçelin olduğu kahvaltı reva görüldü. Sağlık Çalışanları Hak Ve Mücadele Derneği (SAHA-DER) söz konusu yemekleri sosyal medyadan paylaşarak Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’na, “Sağlık personeli ve hastalarımız güzel bir beslenmeyi hak etmiyor mu?” dedi.

CEPLERİNDEN KARŞILIYORLAR

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan SAHADER Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aktürk, yemekhanede çıkan yemeklerin hijyenden, besleyicilikten ve lezzetten uzak olduğunu belirterek “Bu yüzden arkadaşlarımızın birçoğu kendi öğününü cebinden karşılamak zorunda kalıyor. Sağlık Bakanlığı’na bu konuda pek çok defa yazdık, çözüm aradık. İsteklerimiz görmezden gelindi” diye konuştu.