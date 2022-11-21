Sağlıkta devrim manzaraları... 20 aydır tahlil sonucu bekliyorlar!

21 Kasım 2022 Pazartesi, 12:28

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, 25 Mart 2021 tarihinde İzmir'deki Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Genetik Polikliniği'ne başvuran, immün yetmezlik- nötropeni teşhisi konulan 3 yaşındaki Kıvanç Babacan'ın durumunu TBMM gündemine taşıdı.

20 ay geçmesine rağmen küçük Kıvanç'ın kan sonucunun çıkmadığını, bu nedenle tedavisine başlanamadığını belirten Bayır, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Bayır, "Dokuz Eylül gibi büyük bir üniversite araştırma hastanesinde kan tahlili yapılamıyor olmasını benim aklım almıyor. Hani, sağlıkta devrim yapmışlardı?" dedi.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Bayır, şu ifadeleri kullandı:

"İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Genetik Polikliniği'ne başvurarak tedavi süreci başlayan immün yetmezlik- nötropeni teşhisi konulan 07.09.2019 doğumlu Kıvanç Babacan’dan 21012380 protokol numarası ile genetik biriminden 25 Mart 2021 tarihinde kan alınmış. Hastane yetkilileri, tetkikin 6 ay sürebileceğini ifade etmişler.

Geçen 9 aylık aranın ardından sonra sonuçlar çıkmamış. Ailesinin, tahlil sonuçlarının neden gelmediğini sormaları üzerine hastane yetkilileri, Ocak 2022’de, bir kez daha kan alınması gerektiğini söylemişler.

Aradan 11 ay geçmesine rağmen sonuçlar halen çıkmamış. Bu durumun nedenine ilişkin olarak yetkilerin 'birimdeki hekimlerin istifa ettiği, bu süreçte birimde tüm işleyişin durduğu, daha önce kan veren ailelerin de halen sonuç beklediğini ve tahlillerin gönderildiği dışarıdaki laboratuvarlardan geç dönüşler alındığını’ ifade etmişler.

Dokuz Eylül gibi büyük bir Üniversite Araştırma Hastanesinde kan tahlili yapılamıyor olmasını benim aklım almıyor. Hani, sağlıkta devrim yapmışlardı? Söz konusu çocuğun, sağlığı ile ilgili olarak daha kötü sonuçlar doğmadan, tedaviye başlaması lazım. Böyle bir rezillik olabilir mi?"

BAKAN KOCA'YA SORULAR

Tacettin Bayır'ın Bakan Koca'ya yönelttiği sorular ise şöyle:

"- 25.03.2021 tarihinde immün yetmezlik- nötropeni teşhisi ile kanı alınan çocuğun kan sonucunun üzerinden yaklaşık 1,5 yıl geçmesine rağmen sonuç alınamamasının sebebi nedir?

- 25.03.2021 tarihinde alınan kan sonucu sisteme '22/12/2021 tarihinde sonuç çıkmıştır' ifadesi ile işlenip, sonuçlara bakmak istediğinizde sadece kromozom değerlerinin olması, istenilen sonucun olmamasının sebepleri nelerdir?

- İddia edildiği üzere ‘Birimdeki hekimlerin istifa ettiği, bu süreçte birimde tüm işleyişin durduğu, aynı birimden daha önce kan veren ailelerinde hala sonuç beklediği' doğru mudur? Doğru ise benzer hastalıklar mücadele eden ve sonuç bekleyen ailelerin yaşadığı sorunu nasıl çözmeyi planlıyorsunuz?

- 25.03.2021 tarihinde alınan kanın doğru zamanda işlenmediği ve bu sebepten efektif bir sonuç alınamadığı ifade edilmiştir. Belirtildiği üzere alınan kanın doğru zamanda işlenemediği doğru mudur? Doğru ise, sebepleri nelerdir?

- Yaklaşık 1,5 yıldır sonuç alınamadığı için tedavisi başlayamayan çocuğumuzun ve aynı süreci yaşayan hastaların pandemi sürecinde yaşadığı sıkıntılı süreci nasıl telafi etmeyi düşünüyorsunuz?

- Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nin bu araştırmaları kendi bünyesinde yapamadığı ve dışarıdan bir laboratuvara kanları gönderdiklerini ve sürecin bu sebeplerle de daha da uzadığı doğru mudur? Doğru ise bu sorunu nasıl çözmeyi planlıyorsunuz?

- Kan sonuçları hangi laboratuvara gönderilmektedir? Dokuz Eylül Üniversitesi ile olan anlaşması ne şekildedir? Sonuçların laboratuvardan gelmemesinin sebepleri nelerdir?

- Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde Çocuk Hastalıkları Genetik Bilim Dalı Birimindeki istifalar dışında, farklı birimlerde de istifalar yaşanmış mıdır? Yaşandı ise hangi birimlerde yaşanmıştır? İstifalardan kaynaklı bu birimlerde tedavi edilemeyen hastaların tedavisi nasıl sağlanacaktır?

- Sonuçlar alınamadığı için tedavi edilemeyen çocuğun hastalığı ilerlemeye devam ederken bu sıkıntılı süreç farklı hastalıklara sebebiyet verirse bu konuda ne yapmayı planlıyorsunuz?

- Tedavi süreci başlayamadığı için kreşe gidemeyen çocuğun eğitim ve sosyal yaşamı da etkilenmektedir. Çocuğun ve ailenin yaşadığı psikolojik sıkıntıları gidermek için hazırlığınız olacak mıdır?

- Yaşanan tüm bu mağduriyetlerin bir daha yaşanmaması ve sorunların tespiti için bir müfettiş göndermeyi düşünüyor musunuz? Düşünüyor iseniz süreci ve sonuçları kamuoyu ile paylaşacak mısınız?"