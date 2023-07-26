Sahaya iniş hazırlığı! Cumhur İttifakı kanadı yerel seçimler için çalışmalarını hızlandırdı

Yayınlanma: 26.07.2023 - 04:00

Güncelleme: 26.07.2023 - 04:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün akşam kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada bir kez daha yerel seçimlere vurgu yaptı. Yerel seçimleri “tarihi fırsat” olarak nitelendiren Erdoğan, “14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde elde ettiğimiz başarıyı 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri ile tahkim etmek istiyoruz. Seçimler bir fırsattır. Milletimizin de desteğiyle inşallah bu tarihi fırsatın heba olmasına izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın, il, ilçe, belde belediye başkanlıkları ile partisinin teşkilatlarına “Sahada olun” talimatını verdiği biliniyor. Cumhur İttifakı, bir süredir CHP içinde yaşanan “değişim” ve İYİ Parti’de ise olası CHP ile ittifak için “fedakârlık” tartışmalarından da “memnun görünüyor.” AKP ve MHP’de muhalefetteki tartışmaların 14 ve 28 Mayıs seçimleri sonrasında yaşanacağının “öngörüldüğü” belirtiliyor. MHP’de, 28 Mayıs’taki seçim gecesi yaptığı açıklamada kullandığı “Önümüzdeki günlerde çok şey değişecektir, her şey değişecektir. Öyle gözüküyor. İnşallah Türkiye değişmez” sözleri anımsatılıyor.

SÜREÇTEN MEMNUNLAR

Bahçeli’nin bu sözlerinin perde gerisinde “muhalefetin bugünkü durumunun tespitinin yer aldığı” belirtilirken iktidar cephesinde muhalefet için “Önümüzdeki günlerde muhalefette yeni partiler de kurulacaktır. Muhalefet çok parçalı yapıya doğru gidiyor” değerlendirmeleri yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, cumhurbaşkan ve milletvekili seçimlerinden hemen sonra yerel seçimler için “1994 milat olacaktır” sözlerine atıfta bulunulurken muhalefetin şimdiki durumunun “Erdoğan’ın sözünü ettiği 1994 yılındaki ortamı yarattığına” dikkat çekiliyor.

Partide, yerel seçimler için her bir ilde o ilde yapılacak yatırımlarla ilgili çalışmaların başlatıldığı belirtilerek “AK Parti olarak genel seçimlerden hemen sonra sahaya indik. Çalışmalarımızı hızlandırdık. Hiç kimseyi ötekileştirmeden herkesin kapısını çalıyoruz. Sahada, CHP seçmeninin de kendi partisinden ‘ümidini kestiğini’ görüyoruz. Tartışmalardan yılmış bir muhalefet seçmeni var. Genel seçimlerde Cumhur İttifakı büyükşehirlerde oy kaybı yaşadı ancak şu an ciddi bir toparlanma mevcut. Seçmen muhalefetin iktidara gelmesi halinde yaşanacakların bir fragmanını gördü. O nedenle Cumhur İttifakı cephesinde kenetleniyor” yorumları yapılıyor.

Cumhur’da tüm hesaplar “muhalefetin toparlanmasına izin vermeden 1994’teki yerel seçimlerdeki ortamı sağlamak” üzerine kuruluyor.



MHP de yerel seçimler için resmi olarak düğmeye bastı. MHP, 2024’teki yerel seçimler için “2024’e doğru diyar diyar Anadolu. İstikrar ve hizmet için uyumlu yönetimle umutlu gelecek” başlığıyla Anadolu’yu turlamaya hazırlanıyor.

