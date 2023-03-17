Said Nursi'nin talebeleri 'görev' başında: Depremi böyle güzellediler
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından binlerce depremzedenin tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi bir skandala sahne oldu. Said Nursi'nin 'talebeleri' tarafından depremzedelere dağıtılan kitapçıklarda, afetlerin Allah'tan geldiği söylenerek adeta güzelleme yapıldı. Kitapçıklarda "Zelzele gibi hadiselerin perdeleri altında gizlenen pek çok manevi çiçeklerin inkişafı vardır." ifadeleri yer aldı.
Yapılmayan hazırlıklar ve alınmayan önlemler nedeniyle on binlerce insanın hayatını kaybedip milyonların zorlu koşullarda yaşamaya mecbur kaldığı depremzedeler, cemaatler için sürecin başından bu yana "mürid devşirme" fırsatı olarak görüldü.
"Enkaz üstünde tövbe seansları" haberlerinin ardından bu kez da sahneye Said Nursi'yi savunanlar çıktı. Bediüzzaman'ın "talebleri", Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavileri süren depremzedeleri radarına aldı.
Depremzedelere ve yakınlarına dağıtılan kitapçıklarda, depremi neden sürekli Müslümanların yaşadığı anlatırken, "Zelzele gibi hadiselerin perdeleri altında gizlenen pek çok manevi çiçeklerin inkişafı vardır." ifadeleri kullanıldı.
Mustafa Kemal Atatürk’e "Deccal" diyen, aynı zamanda FETÖ lideri Gülen'in rehber edindiği kişi olan Saidi Nursi'nin talebelerinin, depremi güzelleyen kitapçıkları şu şekilde:
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