Saldırıya uğrayan CHP'li vekil Mullaoğlu Cumhuriyet'e konuştu: 'AKP'nin halka bakışının da yansıması'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in bugün Resmi Gazete’de yayınlanan kararla Adalet Bakanı olması TBMM’de kriz yarattı.

Gürlek’in bakan olarak atanmasının anayasaya aykırı olduğu belirten CHP’liler bu durumu protesto etmek için Gürlek’in TBMM Genel Kurulu’nda yemin edeceği sırada kürsüyü işgal etti. Protesto sonrası tansiyon yükseldi.

AKP’li milletvekili Osman Gökçek, CHP milletvekili Mahmut Tanal’a saldırdı. Sonrasında Tanal’ı korumaya çalışan CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu da AKP’li Gökçek ve diğer AKP’li vekiller tarafından saldırıya uğradı.

"AKP YİNE BİLDİĞİMİZ GİBİ"

Cumhuriyet’e konuşan Mullaoğlu, “Bir başsavcının istifa etmeden bakan olması açıkça anayasaya aykırı. Buna itirazımızı dile getirdik ancak AKP yine bildiğimiz gibi” dedi.

Bu davranış tarzının AKP’nin halka yaklaşımını da yansıttığını belirten Mullaoğlu, “Bu ilkel tavrı kesinlikle reddediyoruz” ifadelerini kullandı.