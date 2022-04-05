Salıcı, Selahattin Demirtaş ziyaretiyle ilgili konuştu

05 Nisan 2022 Salı, 09:05

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Hürriyet yazarı Hande Fırat'a konuştu.

Salıcı, ziyarete ilişkin “Demirtaş ziyareti, hapisteki bir siyasi tutukluya yapılan insani bir ziyarettir. Osman Kavala ya da Müyesser Yıldız’a gitmemle aynı durum. İnsani içerikli bir konuşmaydı" açıklaması yaptı.

Millet İttifakı ortaklarının bu ziyaretten rahatsız olup olmadığı konusunda Salıcı, “Biz başka bir siyasi partiyiz. Başka bir partiyi de CHP’lileştirmeye çalışmıyoruz” dedi.

Salıcı, şöyle devam etti:

"İktidarın kurgusu CHP ile HDP’yi yan yana getirmek. Bu algıyı yaratmak. Bunu 2019’da yerel seçimlerde ‘Bu seçimler beka seçimi’ diyerek denediler. İstanbul’u kazandık, Türkiye’nin bekası tehlikeye mi girdi?"

Salıcı, “Semra Güzel’in kaçması ya da HDP’nin PKK ile arasına mesafe koymaması CHP’yi rahatsız ediyor mu?” şeklindeki soruya da şöyle yanıt verdi:

"Bu sorularla niye biz muhatap oluyoruz? Bu soruların bize sorulmasının nedeni iktidarın manipülasyonudur. Bu sorular HDP’lilere sorulmalıdır."



