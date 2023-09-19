Salıcı'nın önergesi işleme konmadı

Yayınlanma: 19.09.2023 - 04:00

Güncelleme: 19.09.2023 - 04:00

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı uyuşturucu kaçakçılığından Türkiye’de 10 yıl hapis cezası alan bir İsrail vatandaşının diplomatik temaslarla ülkesine gönderileceğinin açıklanmasını Meclis gündemine taşımak istedi. Ancak Salıcı’nın önergesi işleme alınmadı.

Salıcı, önergesinde Antalya’da gözaltına alınan Sol Parti Federal Parlamento üyesi Gökay Akbulut’un, Almanya’nın devreye girmesinden sonra serbest bırakıldığını ve Türkiye’de 10 yıl hapis cezası alan bir İsrail vatandaşının diplomatik temaslarla tahliye edilerek ülkesine gönderileceğinin açıklandığını anımsattı. Salıcı Türkiye’de yargıya diplomatik temaslarla yapılan müdahaleler olduğunu söyledi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan Salıcı’ya verilen yazıda, Salıcı’nın sorularının iç tüzüğe uygun olmadığı ileri sürüldü. Yazıda Salıcı’nın sorularının “kişisel görüş taşıdığı” savunuldu. Cumhuriyet’e konuşan Salıcı, “Aslında bu uygulamalardan Kurtulmuş’un da benim kadar rahatsız olması gerekiyordu” dedi.