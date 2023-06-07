Mersin’de Nebati krizi: Şampiyon takım şampiyonluk kutlayamıyor

Yayınlanma: 07.06.2023 - 04:00

Güncelleme: 07.06.2023 - 12:47

Geçtiğimiz hafta tamamlanan maçlar sonrasında Yeni Mersin İdmanyurdu, 3. Lig 1. Grup’ta oynadığı Yomraspor maçını 5-1 kazanarak şampiyon oldu ve 2. Lig’e yükseldi. Maça taraftarlar kadar siyasiler de yoğun ilgi gösterirken, maç sonu kutlamalarında Eski Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin sahaya inebilmesi için tüm tribünlere bariyer çekildi. Şampiyonluk kutlaması ritüeli olan maç sonunda taraftarların sahaya inmesini engelleyen bu girişimle tansiyon yükseldi. Maç sonunda taraftar sahaya inemezken vekil adayları ve korumalarıyla sahaya inen Nebati’yi tribünler ıslıkladı.



Eski bakanın tribünlere rabia işareti yapması üzerine ise “Meclis’te Hizbullah istemiyoruz”, “Türkiye laiktir laik kalacak” ve “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganları atıldı. Olay sonrası Kulüp Başkanı Metin Saltık ve Mersin İdman Yurdu tribün liderleri emniyete davet edildi. Slogan atan yaklaşık 160 kişinin de kameralar aracılığıyla tespit edildiği ve haklarında işlem yapılacağı iddia edilirken, eylemi organize etmekle itham edilen Eski Genç Mersin İdman Yurdu Derneği Başkanı, CHP Akdeniz Belediyesi Parti Meclisi Üyesi Aydın Demirci Cumhuriyet’e konuşarak iddiaları yalanladı.





"TEZAHURATLAR DOĞAÇLAMA BAŞLADI"

Tribünlerin bariyerlerle çevrelenmesinin taraftar tepkisini artırdığını söyleyen Demirci, “Olay önce böyle başladı. Taraftarın en doğal hakkıydı maç sonu takımıyla şampiyonluğu kutlamak. Taraftarın olduğu yerde kalırken Bakan Nebati’nin sahaya inip de tribünlere rabia işareti yapması üzerine de tribünlerden doğaçlama tezahüratlar başladı. Bu konuda beni tanıyan ve sonrasında arayan yetkililere de, bu maçın organizasyonunda taraftarlara yardımcı olduğumu, atılan sloganlardan memnun olmakla birlikte protestoyu organize etmediğimi, böyle bir şey yapsam açık yüreklilikle söyleyeceğimi gayet iyi bildiklerini belirttim” ifadelerini kullandı. Olaylar sonrasında şampiyonluk kutlaması iptal edilirken, kulüp yönetiminin de baskı altında olduğu belirtildi.

"TÖREN YAPSAK YİNE YUHALAYACAKLAR"

Kulüp Başkanı Metin Saltık, As Başkan Ümit Saltık ve Basın Sözcüsü Halim Yiğit görevlerinden istifa kararı basına yansırken, yerel basına konuşan Saltık, “Bir talipli çıksın takımı alsın. Kulübün kasasına parayı koysun ve kulübü devralsın. Biz bunu hayal etmedik ve bunu hak etmedik. Kupa töreni bile yapmaktan korkar hale geldik. Şampiyonluk kutlaması yapsak yine yuhalayacaklar. Biz Mersin İdman Yurdu ortak paydasında tüm güçlerimizi birleştirmek zorundayız” dedi. Yaşananlar sonrası Cumhuriyet’in ulaşmaya çalıştığı Başkan Saltık, gelişmelere yönelik görüşme isteğini yanıtsız bıraktı.

TARAFTARLAR SORUYOR: KUPA NEREDE?

Öte yandan Mersin İdman Yurdu taraftar hesapları de yaşananlara sosyal medya üzerinden tepki gösteriyor. #KupaNerede etiketi ile tepkilerini dile getirirken, MİY Online adlı taraftar sayfasından yapılan açıklamada, 20 Mayıs'tan beri taraftarın gözü kulağı yönetimimizin yapacağı şampiyonluk kutlamaları haberinde. Ama ne yazık ki şampiyonluk kutlamaları bir yana dursun, hakkımızla kazandığımız şampiyonluk kupamızın da akıbeti belirsiz. Şampiyon olan tüm şehirler kupasını görkemli törenlerle kaldırdı ve kupayı taraftarının görmesi için sergiledi. Oysa ki biz bırakın kupayı gidip görmeyi, bir fotoğrafını bile göremedik. Şimdi soruyoruz "Mersin İdman Yurdu'nun 2022-2023 sezonu kupası nerede?" ifadeleri kullanıldı.