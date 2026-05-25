Samsun'da 'Atatürk'ün eserine sahip çıkıyoruz' eylemi: 'CHP Genel Merkezi'ne darbe yapıldı'

CHP Samsun İl Örgütü’nün öncülüğünde, meslek odaları, sendikalar, dernekler ve muhalefet partilerinin katılımıyla “Atatürk’ün eserine sahip çıkıyoruz” sloganıyla oturma eylemi ve basın açıklaması düzenlendi.

Atatürk Anıtı önünde toplanan kalabalığa CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, CHP Samsun İl Sekreteri Gülçin Özen ve Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel hitap etti.

Murat Çan, CHP’de değişim sürecinin Samsun’dan başladığını belirterek, 31 Mart seçimlerinde halkın bu değişimi onayladığını söyledi.

Çan, son süreçte CHP’ye ve belediye başkanlarına yönelik uygulamaları eleştirerek şunları kaydetti:

“Gelinen noktada hukuk eğildi, büküldü. Dünyada eşi görülmemiş, Türkiye’nin demokrasi hayatında ve hukuk sisteminde görülmemiş bir şekilde ‘mutlak butlan’ diye bir şey icat edildi ve bugün partimize adeta müdahale edildi. Genel Merkezimize, demokrasiyi kuran genel merkeze bugün bizzat darbe yapıldı.”

"DARBEYİ ASLA KABUL ETMİYORUZ"

CHP Samsun İl Sekreteri Gülçin Özen ise yaptığı konuşmada, CHP’nin meşruiyetini halktan aldığını belirterek şöyle konuştu:

“Milletimize karşı yapılan darbeyi asla kabul etmiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi, tarih boyunca meşruiyetini saraylardan, kapalı kapılar ardındaki pazarlıklardan ya da bürokratik operasyonlardan değil, milletten almıştır. Bu parti savaş meydanlarında kurulmuş, sokaklarda büyümüş, meydanlarda halkla omuz omuza güçlenmiştir. Halkın umudu olarak bugün Türkiye'nin birinci partisi hâline gelmiştir. Hiç kimse milyonlarca yurttaşın oyunu ve ortaya çıkmış siyasi iradeyi teknik tartışmalarla hükümsüz hâle getiremez."

Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç de CHP’ye yönelik süreci “darbe” olarak nitelendirerek, Ekrem İmamoğlu hakkında hazırlanan iddianamenin çöktüğünü savundu.

“KURULACAK İLK SANDIKTA CHP İKTİDARA GELECEKTİR”

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel ise konuşmasında, yaşanan sürecin yeni bir başlangıç olduğunu savunarak şu değerlendirmede bulundu:

"Burada demokrasiye vurulan darbeyle, milli iradeye vurulan darbeyle buluştuk. Keşke, keşke bu şekilde buluşmasaydık. Ama Şaban ağabeyimin de söylediği gibi, vekilimizin de söylediği gibi, bu Cumhuriyet Halk Partisi’ne yapılan darbe yeni bir doğumun başlangıcıdır.

Bugün yeniden doğuş başlamıştır. Evet, onları sandıkla gönderebileceğimizi anladılar. Sandıkla gönderebileceğimizi anladılar. Ama biz demokrasiye inananlar, dün olduğu gibi bugün de demokrasinin yanındayız. ‘Sandıkla gelen, sandıkla gider’ diyoruz. Ve kurulacak ilk sandıkta Cumhuriyet Halk Partisi iktidara gelecektir."