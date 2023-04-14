Sanatçılardan RTÜK'e Kızılcık Şerbeti tepkisi!
Show TV'de, RTÜK'ün uyguladığı sansür nedeniyle Kızılcık Şerbeti yerine 'İslamofobi' belgeselinin yayınlanması sosyal medyada tepki yarattı.
RTÜK'ün 5 hafta yayın durdurma cezası verdiği Kızılcık Şerbeti dizisinde yaptırım bugün itibarıyla uygulanmaya başlandı. Ceza nedeniyle yeni bölümün servis edilemediği Show TV ekranlarında 'İslamofobi'ye ilişkin bir belgesel yayınlanması ise dikkat çekti.
Duruma sanatçılardan tepki yağdı.
İşte o tepkilerden bazıları...
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