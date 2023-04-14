Kızılcık Şerbeti yerine İslamofobi belgeseli!

Yayınlanma: 14.04.2023 - 22:24

Güncelleme: 14.04.2023 - 22:25

RTÜK, Show TV’ye Kızılcık Şerbeti dizisinde yer alan ‘kadına karşı şiddet’ sahneleri nedeniyle 5’er kez yayın ve program durdurma ile üst sınırdan idari para cezası vermişti. Ceza nedeni olarak dizinin 18’inci bölümünde; ailesi tarafından istemediği erkekle zorla evlendirilen Nursema karakteri, evlendiği erkek tarafından camdan aşağı atılması gösterilmişti.

Show TV, bu akşam RTÜK’ün cezanın uygulanması kararına ilişkin kendilerine e-posta ile iletilen mahkeme tebligatının posta yoluyla ulaşması gerektiği için dizinin yayınlanmasına karar vermişti. Ancak geçtiğimiz bölümün özetin yayınlandığı sırada Show TV lisans iptali riski nedeniyle yayını kesti.

Kızılcık Şerbeti'nin yerine yayına alınan kamu spotu ise İslamafobi'yi anlatıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ifadelerinin yer aldığı kamu spotunda, "Koronavirüs kadar tehlikeli olan, İslam düşmanlığı virüsüdür" ve Bu virüs özellikle Avrupa ülkelerinde hızla yayılıyor" gibi ifadeler yer alıyor.