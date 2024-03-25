Sancaktepe'de CHP'yi hedef alan sahte bildiri dağıtıldı

Sancaktepe’nin 4 mahallesinde, CHP Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Alper Yeğin ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu aleyhinde sahte bildiri ve gazeteler dağıtıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.03.2024 - 18:04
Sancaktepe'de CHP'yi hedef alan sahte bildiri dağıtıldı
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31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala CHP’li adaylara yönelik dezenformasyonlar devam ediyor. Son olarak Sanacaktepe’de bir grup genç, CHP Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Alper Yeğin ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik sahte bilgiler içeren gazete ve bildiri dağıtırken yakalandı.

Gazete Pencere'nin haberine göre sahte bildiriler bin 500 TL karşılığında Sancaktepe’de; Yunus Emre, Hilal, Mevlana ve Sefa gibi muhafazakâr seçmenin çoğunlukta olduğu bölgelerde dağıtıldı. CHP adına hazırlanmış sahte bildirilerde LGBTİ ile iş birliği içinde olduğunu gösteren yazı ve görsellere yer verildi.

Sahte bildiri ve gazeteleri dağıttığı anlaşılan gençlerden biri, bildirileri bir kişinin kendilerine verdiğini ve bu bildirileri bin 500 TL karşılığında dağıttıklarını söylerken AKP üyesi olmadığını da öne sürdü.


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