AKP'li Şanlıurfa Belediyesi'nde neler oluyor? Seçim kampanyası için 30 Milyon TL harcamışlar

Yayınlanma: 17.03.2024 - 02:08

Güncelleme: 17.03.2024 - 19:04

Yeniden Refah Partisi Eyyübiye Belediyesi Meclis Üyesi Adayı Bilal Tekatlı 31 Mart yerel seçimlerine yakın bir süre kala Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin reklamlar için harcanan faturalarını paylaştı.

Paylaşılan belgelerde NTV, A Haber, Haber Global, TV Net, Beyaz TV, Hürriyet, Milliyet gibi ulusal basın yayın organlarına ödemeler yapıldığı görüldü.

ERDOĞAN'I KARŞILAMAK İÇİN 1 MİLYON 520 BİN TL HARCAMIŞLAR

Geçtiğimiz günlerde partisinin düzenlediği Şanlıurfa mitingine katılan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nı karşılamak için de belediye giderlerinde 1milyon 520 bin 775 TL 'karşılama' masrafı olarak harcama yapıldığı görüldü.

BELEDİYENİN KASASINDAN BEYAZ TV'YE 420 BİN TL NTV'YE 80 BİN TL PARA ÖDENMİŞ

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin ayrıca Beyaz TV'ye 420 bin TL ödeme yaptığını gösteren bir fatura da paylaşıldı. Hazırlanan belgede ödemenin iş kalemine 'belediyenin çalışmalarını ve şehrin tanıtımını ulusal bazda kamuoyuna duyurusu amacıyla ulusal televizyon kanalı yayın bedeli' gösterildiği görülüyor.

Hazırlanan belgelerde NTV ulusal yayın kuruluşuna da Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarının duyurusu amacıyla ulusal televizyon kanalı haber yayın bedeli olarak 80 bin TL ödeme yapıldığını gösteren bir açıklama da yer alıyor.

Belgelerden bir diğerinde ise Haber Global kanalına 'şehrin ve belediyenin tanıtımı amacıyla' 490 bin TL harcama yapıldığı açıklaması yer alıyor.

HÜRRİYET VE MİLLİYET GAZETELERİ DE ÖDEME YAPILAN KURUMLAR ARASINDA

Yeniden Refah Partisi Eyyübiye Belediyesi Meclis Üyesi Adayı Bilal Tekatlı'nın paylaştığı belgelerden görüldüğü üzere Milliyet Gazetesi ve Hürriyet Gazetesi'ne de kalem başı 200 bin TL'den toplamda 400 bin TL harcama yapıldığı anlaşılıyor.