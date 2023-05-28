Şanlıurfa Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tur sonuçları! 2023 Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Şanlıurfa'da ne kadar oy aldı?

Yayınlanma: 28.05.2023 - 20:50

Güncelleme: 28.05.2023 - 20:50

Şanlıurfa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oy kullanan yurttaşlar 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını merak ediyor. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda aldıkları oy oranları açıklanmaya başladı. Cumhurbaşkanı seçimleri için verilen oylarda hangi adayın ne kadar oy aldığı merak ediliyor.

28 MAYIS ŞANLIURFA CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Şanlıurfa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda sandıkların yüzde 100'ü açıldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU İKİNCİ TURDA ŞANLIURFA'DA NE KADAR OY ALDI?

Şanlıurfa'da Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 35.14 oy aldı.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN İKİNCİ TURDA ŞANLIURFA'DA NE KADAR OY ALDI?

Şanlıurfa'da Recep Tayyip Erdoğan yüzde 64.86 oy aldı.

14 MAYIS ŞANLIURFA SEÇİM SONUÇLARI

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Şanlıurfa seçim sonuçları! Şanlıurfa'da Erdoğan ne kadar oy aldı? Kılıçdaroğlu Şanlıurfa'da kaç oy aldı?

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ŞANLIURFA'DA KADAR OY ALDI?

Recep Tayyip Erdoğan Şanlıurfa'da yüzde 49.73 oy aldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU ŞANLIURFA'DA KADAR OY ALDI?

Kemal Kılıçdaroğlu Şanlıurfa'da yüzde 44.51 oy aldı.

SİNAN OĞAN ŞANLIURFA'DA KADAR OY ALDI?

Sinan Oğan Şanlıurfa'da yüzde 5.31 oy aldı.