Şanlıurfa'daki çocuk istismarını duyuran gazeteci Mehmet Yetim serbest bırakıldı

Yayınlanma: 27.06.2023 - 21:45

Güncelleme: 27.06.2023 - 21:45

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinin Camii Kebir Mahallesi'nde bir kahvehane önünde kucağındaki küçük yaştaki bir çocuğu taciz ettiği ileri sürülen yaşlı bir kişinin görüntüleri sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

Kentte yayın yapan Kulis TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Yetim, olayı haberleştirdi. Valilik ise haberin üzerinden iki saat geçtikten sonra saat 14.26'da yazılı bir açıklama yaparak olayın 22 Haziran'da meydana geldiğini ve 74 aşındaki zanlının 23 Haziran'da tutuklandığını duyurup, yayın yasağı getirildiğini de kamuoyuyla paylaştı.

Bunun üzerine 'yayın ihlali' gerekçesiyle Yetim gözaltına alındı. Dün akşam gözaltına alınan Yetim geceyi nezarethanede geçirdi.

Siverek Adliyesi'ne getirilen Yetim, 1.Sulh Ceza Hakimliğinin 'yurt dışına çıkış yasağı' kararıyla serbest bırakıldı.

T24'e konuşan ve İfadesinde yayın yasağından haberdar olmadığını belirttiğini ifade eden Yetim, amacının haberi yaparak yargıyı harekete geçirmek olduğunu söyledi.

'Yurt dışı yasağı' kararı ile serbest bırakılan Yetim, bağımsız gazetecilik yapmaya devam edeceğini belirtti.