Şanlıurfa'daki çocuk istismarını duyuran gazeteci Mehmet Yetim serbest bırakıldı
Şanlıurfa’da bir çocuğun 74 yaşındaki bir kişi tarafından sokakta cinsel istismara maruz bırakılmasıyla ilgili görüntüleri paylaşan ve 'yayın yasağı' ihlali gerekçesiyle gözaltına alınan gazeteci Mehmet Yetim serbest bırakıldı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinin Camii Kebir Mahallesi'nde bir kahvehane önünde kucağındaki küçük yaştaki bir çocuğu taciz ettiği ileri sürülen yaşlı bir kişinin görüntüleri sosyal medyada kısa sürede yayıldı.
Kentte yayın yapan Kulis TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Yetim, olayı haberleştirdi. Valilik ise haberin üzerinden iki saat geçtikten sonra saat 14.26'da yazılı bir açıklama yaparak olayın 22 Haziran'da meydana geldiğini ve 74 aşındaki zanlının 23 Haziran'da tutuklandığını duyurup, yayın yasağı getirildiğini de kamuoyuyla paylaştı.
Bunun üzerine 'yayın ihlali' gerekçesiyle Yetim gözaltına alındı. Dün akşam gözaltına alınan Yetim geceyi nezarethanede geçirdi.
Siverek Adliyesi'ne getirilen Yetim, 1.Sulh Ceza Hakimliğinin 'yurt dışına çıkış yasağı' kararıyla serbest bırakıldı.
T24'e konuşan ve İfadesinde yayın yasağından haberdar olmadığını belirttiğini ifade eden Yetim, amacının haberi yaparak yargıyı harekete geçirmek olduğunu söyledi.
'Yurt dışı yasağı' kararı ile serbest bırakılan Yetim, bağımsız gazetecilik yapmaya devam edeceğini belirtti.
En Çok Okunan Haberler
-
- MHP'den sürpriz 'HÜDA PAR' kararı
- Bankacılar: Net rezervlerinde tarihi artış gerçekleşti
- Saray'ın sonbahar hesabı!
- Polis memuru Maserati'yle trafikte terör estirdi
- 'AKP'den farkları yokmuş'
- Kişisel bilgilere 100 liraya ulaşılabiliyor!
- Hiç vakit kaybetmiyorlar
- Akşener’in yüz hatlarındaki mesaj
- Habere erişim engeli getirildi...
- Mezuniyet duası!