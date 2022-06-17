Sansür yasası AKP'liler arasında da endişe yarattı: 29. maddeye itiraz

17 Haziran 2022 Cuma, 04:00

Kamuoyunda “sansür yasası” olarak bilinen “dezenformasyon teklifine” muhalefetin yanı sıra AKP’den de tepki var. AKP’li kurmaylar, teklifteki “halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle yapılan haberlere” yönelik üç yıla kadar hapis cezası öngören 29. maddeye “itiraz ediyor.” Maddenin gazetecilere yönelik “niyet beyanının önünü açacağını” belirten AKP’liler, “Aslında teklif, internet ve sosyal medya düzenlemesi olacaktı. Ancak 5187 sayılı Basın Yasası’nda düzenlemeye dönüştü” eleştirisini getiriyor.

AKP’li kurmaylar, “küfür, hakaret, kamu düzenini bozmaya elverişli paylaşım” gibi suçların “mutlaka cezalandırılması gerektiği”nde hemfikir. Ancak düzenlemede yer alan madde 29’daki “bazı muğlak ifadelerin uygulamada keyfiliğe sebebiyet verebileceği” gerekçesiyle, bu ifadelerin “komisyon aşamasında yeniden tartışılıp, düzeltileceği beklentisi”nin AKP içinde de tartışıldığına işaret ediliyor. Ancak “hukuken karmaşaya yol açabilecek ifadelerle ilgili bir düzenlemenin yapılmadığı”na işaret ediliyor.