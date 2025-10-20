Saraçhane dosyalarındaki düğüm çözülüyor: İlk beraat kararları geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından başlayan Saraçhane protestolarına ilişkin açılan davalarda ilk beraat kararları verildi.

İBB’ye yönelik siyasi operasyonların bir uzantısı olarak değerlendirilen bu davalarda, İstanbul 66. Asliye Ceza Mahkemesi, 9 sanıklı dosyada tüm sanıkların ayrı ayrı beraatine hükmetti.

“İHTAR YAPILMADI, BARIŞÇIL ŞEKİLDE AYRILDIK”

Duruşmada sanıklar, 2025 yılı Mart ayında Saraçhane Meydanı’nda yapılan mitinge barışçıl biçimde katıldıklarını belirterek suçlamaları reddetti. Bir sanık, “Meydanda herhangi bir dağılın ihtarı yapılmadı, birkaç saat durduktan sonra kendiliğimden ayrıldım” dedi.

Bir diğeri ise, “İmamoğlu’na destek için yürüyen kalabalığı görünce katıldım, taşkınlık olmadı, polis müdahalesi de yoktu” ifadelerini kullandı. Sanıkların tamamı, anayasal protesto haklarını kullandıklarını, suç kastı taşımadıklarını vurguladı.

SAVCI CEZALANDIRMA İSTEDİ, MAHKEME REDDETTİ

Cumhuriyet savcısı, sanıkların “valilik yasağına ve polisin dağılın ikazına rağmen” alanda kalmaya devam ettiklerini öne sürerek cezalandırılmalarını talep etti. Ancak mahkeme, bu iddiaları destekleyecek somut delil bulunmadığını belirterek suçun unsurlarının oluşmadığına karar verdi. Kararda, “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca isnat edilen suçun oluşmadığı” vurgulanarak sanıkların tamamı için beraat kararı verildi.

VEKALET ÜCRETLERİ HAZİNEYE YÜKLENDİ

Mahkeme, sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerini kaldırdı ve vekil aracılığıyla temsil edilen sanıklara 30 bin TL vekalet ücretinin hazineden ödenmesine hükmetti. Kararda ayrıca, gözaltı veya ev hapsi süresi geçiren sanıklara tazminat talebinde bulunma hakkı hatırlatıldı.

EMSAL NİTELİĞİNDE KARAR

Saraçhane eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle farklı mahkemelerde süren çok sayıda dosya bulunurken en az 500 kişinin bu dosyalardan yargılandığı biliniyor. Bu karar, diğer benzer davalar açısından da emsal niteliği taşıyor.