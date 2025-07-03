Saraçhane talimatı istifa getirmişti: Ümit Özdağ'dan Bartu Soral yanıtı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve beraberindeki heyet, Anahtar Parti Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Özdağ ve beraberindeki heyeti Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu makamında ağırladı.

Liderler görüşme sonrasında basın açıklaması yaptı.

"ARKADAŞLIĞIMIZ DEVAM EDİYOR"

Özdağ, eski Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bartu Soral'ın görevinden ve partisinden istifasına ilişkin soru üzerine, şu yanıtı verdi:

“Bartu Bey bizim iyi bir arkadaşımızdır. Benim de kişisel olarak arkadaşımdır. Bartu Bey ile arkadaşlığımız devam ediyor. Bu sabah konuştuk kendisiyle. Değerli bir ekonomisttir ama siyasette bazen çalışma yöntemleri konusunda farklılıklar olabilir. Bir fikri farklılığımız yok. Ben de en son eylemi beş ay süreyle Silivri'de geçirdiğim için eylem konusunda da sıkıntı yok. Bundan sonra eylemlerimiz devam edecek. Biliyorsunuz yaptığım, Silivri'ye girmeden önceki, son eylem ‘Mehmetçik Katillerine Af Yok’ mitingiydi Antalya'da. Bundan sonra Zafer Partisi mitinglerle, toplantılarla, ziyaretlerle eylemliliği gösterecektir. Bartu Bey'in, Zafer Partisi'nin ve Ümit Özdağ’ın Atatürkçülüğünden, Atatürk çizgisinden, Türk milliyetçiliğinden şüphesi olduğunu düşünmüyorum."

NE OLMUŞTU?

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bartu Soral, partisinin CHP'nin bugün Saraçhane'de gerçekleştireceği mitinge katılmama kararının ardından istifa ettiğini duyurmuştu.

Soral, "Bütün yasal ve anayasal haklarımızın askıya alındığı bu süreçte ilk Saraçhane buluşmalarına katılmış, herkesi de davet etmiştim. Bu ülkenin adı Türkiye Cumhuriyeti. Milletinin adı Türk Milleti. Dili Türkçe. Bütün siyasi şaşılıklara rağmen, hem Atatürk Cumhuriyetine hem de hukuka sahip çıkarım. Lafla peynir gemisi yürümüyor. Ben, yetişebilirsem fiziken de Saraçhane’de olacağım" ifadelerini kaydetmişti.



