Saray’da ikinci dalga mı? Kültür Bakanlığında değişim iddiası, gözler Erdoğan'a çevrildi

Ankara’da konuşulanlara göre, son kabine değişikliği “nihai tablo” olarak görülmüyor. Parti kulislerinde, özellikle kamuoyunda tartışma yaratan başlıklar üzerinden bazı bakanlıkların yeniden değerlendirildiği ifade ediliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı bu çerçevede en fazla konuşulan adreslerin başında geliyor. Bolu Kartalkaya’da yaşanan ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran otel yangını, yalnızca idari değil siyasi bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Turizm işletmelerinin denetim süreçleri, ruhsatlandırma mekanizmaları ve merkezi-idari yetki paylaşımı gündeme taşındı. Muhalefet partileri, yangın sonrası denetim zincirinin bütüncül biçimde incelenmesi gerektiğini savunarak Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın sorumluluğunu tartışmaya açtı. Bakanlık ise yangın güvenliği ve yapı denetimlerinin farklı kurumların görev alanında olduğunu belirten açıklamalar yaptı. Ancak Ankara kulislerinde, “hukuki sorumluluk başka, siyasi sorumluluk başka” değerlendirmesi öne çıkıyor. AKP içinde bazı isimlerin, Kartalkaya faciasının kamuoyu algısı bakımından Bakanlık üzerinde ciddi bir yıpranma oluşturduğunu dile getirdiği belirtiliyor. Bu yıpranmanın, teknik performansın önüne geçtiği yorumları yapılıyor.

ERSOY’UN BİLANÇOSU: GÜÇLÜ RAKAMLAR, TARTIŞMALI BAŞLIKLAR

Bakan Mehmet Nuri Ersoy döneminde Türkiye’nin turizm gelirlerinde artış yaşandığı ve pandemi sonrası sektörün hızlı toparlandığı vurgulanıyor. Turizm istatistikleri, bakanlığın güçlü hanesi olarak gösteriliyor. Ancak kültür-sanat çevreleriyle yaşanan gerilimler, bazı festival ve etkinlik kararları, ihale süreçlerine ilişkin tartışmalar ve Kartalkaya faciası sonrası oluşan kamuoyu baskısı, siyasi risk hanesini büyüten unsurlar olarak değerlendiriliyor. Parti kurmayları, kabine değişikliklerinde yalnızca performans değil, algı yönetimi ve siyasi denge hesaplarının da belirleyici olduğunu dile getiriyor.

TURAN FORMÜLÜ

Kulislerde Ersoy’un yerine İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan’ın adının öne çıkması, revizyonun teknik değil siyasi bir tercih olabileceği yorumlarını güçlendirdi. AKP Grup Başkanvekilliği döneminde Meclis siyasetinde aktif rol alan Turan’ın, parti tabanında ve teşkilat yapısında karşılığı olan bir isim olduğu ifade ediliyor. İçişleri Bakanlığı’nda son dönemde bakan yardımcılarının büyük ölçüde değiştiği, mevcut tabloda yalnızca Turan’ın kaldığı belirtiliyor. Bu durum, Ankara’da “kabineye geçiş hazırlığı” şeklinde yorumlanıyor. Bazı AKP kaynakları, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ideolojik ve toplumsal tartışmaların merkezinde yer alan bir alan olduğunu, bu nedenle siyasi refleksi güçlü bir ismin tercih edilebileceğini dile getiriyor.

İKİNCİ DALGA SINIRLI AMA ETKİLİ Mİ OLACAK?

Saray’dan henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. Ancak parti içi değerlendirmelerde, kabinede kapsamlı değil fakat sembolik etkisi yüksek bir değişim ihtimali üzerinde durulduğu belirtiliyor. Yerel seçim sonrası başlayan “yenilenme” ve “siyasi dinamizm” söyleminin kabineye de yansıtıldığı; kamuoyunda tartışma yaratan başlıkların tek tek ele alındığı ifade ediliyor. Ankara’da gözler bir kez daha Saray’a çevrilmiş durumda.