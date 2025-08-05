Saray'da 'sahte diploma' rahatsızlığı: 'Millet devletine güveniyor'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "sahte diploma ve sahte ehliyetlerle" ilgili soruşturma kapsamında 23 ilde 23 Mayıs 2025'te de 16 ilde eş zamanlı iki operasyon gerçekleştirildiğini açıklamış ve söz konusu operasyonlarda toplam 197 şüphelinin yakalandığını, bu şahıslardan 37’sinin tutuklandığını bildirmişti.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı Oktay Saral ise söz konusu olaya ilişkin bir paylaşım yaptı.

Saral şunları yazdı:

"Muhalefetin son dönemde başvurduğu “sahte diploma” söylemi, çaresizliklerinin, siyasetsizliklerinin ve tükenmişliklerinin açık ilanıdır.

Milletin gündeminde iş, aş, güvenlik ve istikrar varken; onlar dedikodudan, yalandan ve kumpastan medet umuyor. Ama unuttukları bir şey var: Millet, devletine güveniyor. Nerede bir hainlik, nerede bir hukuksuzluk varsa, devlet orada gereğini yapıyor.

Muhalefet ise kendi içindeki skandalları örtbas etmek, geçmişteki şaibeleri unutturmak için sahte ajandalarla milletin aklını bulandırmaya çalışıyor. Ama bu millet her oyunu görüyor, her yalanı unutmadan hafızasına yazıyor.

Bu ülkeye eser ve hizmet kazandıran bir irade var. Onların karşısında ise sadece ekran başında kurgu ve iftira üreten, yaygaradan öteye geçemeyen bir güruh var.

Sözde değil, özde mücadele edenlerle; iftirayla siyaset yapmaya çalışanların farkını milletimiz çok iyi biliyor.

Gerçeklerden kaçanlar iftiraya sarılır.

Ama unutulmasın: Bu milletin irfanı, sahte algılara değil, gerçek hizmete değer verir!"