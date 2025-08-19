Saray’dan ‘AKP’lilere’ sert uyarı: ‘Bu dava sizin çantanıza sığmaz!’

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başdanışmanı Oktay Saral sosyal medya hesabı üzerinden sert bir ‘uyarı’da bulundu.

Saral şunları yazdı:

“AK Parti’nin yıllardır temsil ettiği millet iradesi ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın mücadelesi, hiçbir şahsın şahsi çıkarlarına alet edilemeyecek kadar kutlu ve değerlidir.

Ne yazık ki, kendisini “dava insanı” gibi gösterip aslında şahsi menfaat ve gösteriş peşinde koşan birtakım şahıslar, Erdoğan’ın ismini ve fotoğrafını ticari bir malzeme haline getirmeye kalkışmaktadır. Bu durum, sadece dava ahlakına değil, devlet ciddiyetine de yapılmış büyük bir saygısızlıktır.

Milletin adamı Erdoğan’ın mücadelesi; lüks sofraların, şatafatın, makam kapılarında kartvizit pazarlayanların değil, milletine hizmet eden samimi kadrolarındır.

Cumhurbaşkanımızın adını kendi çıkar düzenine perde yapanlara açıkça söylüyoruz: Bu dava ne sizin çantanıza, ne de şahsi menfaat hesaplarınıza sığar!

Devletimizin kudreti ve milletimizin iradesi, bu tür istismarcılara asla geçit vermeyecektir.”

AK Parti’nin yıllardır temsil ettiği millet iradesi ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın mücadelesi, hiçbir şahsın şahsi çıkarlarına alet edilemeyecek kadar kutlu ve değerlidir.



Ne yazık ki, kendisini “dava insanı” gibi gösterip aslında şahsi menfaat ve gösteriş… — Oktay SARAL (@oktay_saral) August 19, 2025

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturmasında tutuklu bulunan iş insanı Murat Kapki'nin “2 milyon dolar istedi, iftiraya zorladı” ifadesi sonrası kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen eski AKP MKYK üyesi Mücahit Birinci, partisinden ve "aktif siyasetten" istifa ettiğini açıklamıştı.