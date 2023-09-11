Saray topu bakanlığa attı

Yayınlanma: 11.09.2023 - 04:00

Güncelleme: 11.09.2023 - 04:00

İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, emeklilerin, yaşanan hayat pahalılığı karşısında cumhuriyet tarihinde ilk kez sosyal yardımlara muhtaç hale geldiklerine dikkat çekti.

Kocamaz, Yılmaz’a şu soruları yöneltti: “Emeklilerimizin 7 bin 500 TL olan emekli aylıklarını yeniden gözden geçirmeyi ve zam yapmayı düşünüyor musunuz? Bir çalışmanız var mı? Ülkemizde kaç adet emeklimiz 7 bin 500 TL ve bu rakamın altında emekli maaşı almaktadır?” Yılmaz ise tüm bu sorulara “Bahsi geçen hususlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın görev ve yetki alanına girmektedir” diyerek yanıt vermedi.