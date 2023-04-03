Saray'da TOGG şov! Emine Erdoğan: Kullanırsanız anlayacaksınız bunu

Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 18:19

Güncelleme: 03 Nisan 2023 - 18:19

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ilk TOGG T10X Teslimatı Programı’nda konuştu. Törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a verdikleri ilk sipariş olan Anadolu kırmızısı ve Gemlik mavisi TOGG T10X teslim edildi.

Plakası '34 EE 2071' olan otomobilin ruhsatı Emine Erdoğan adına tescillendi.

Gemlik mavisi rengindeki ikinci T10X'in ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın makam aracı olacağı öğrenildi. Üretilen üçüncü TOGG, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e yarın Bakü'de verilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''EE malum, hanımın ismiyle müşterek soyadımız. 2071 de malum Malazgirt'in buraya yansımış olan tarihi. Çünkü 1071'den sonra 2071 inşallah bizim için ayrı bir vizyon olacak.'' dedi.

İkinci Gemlik rengi araç ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makam aracı olacak.

Beştepe'deki törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Bugün milletimizin 60 yıllık hayalinin gerçeğe dönüşmesine hep birlikte şahitlik ediyoruz. Türkiye Yüzyılı'nın ilk meyvelerinden olan Togg'un ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

''RABBİM TEKERİNE TAŞ DEĞDİRMESİN''

Tasarımı, fabrikası yapıldı, üretildi ve satışa çıktığı ilk gün Togg sipariş rekorları kırdı. Togg tüm testleri alnının akıyla vermiş özel bir otomobildir. Togg, ülkemizin teknolojik gelişiminin, ekonomik kalkınmasının ve küresel itibarının sembolü olarak doğmuş, gelişmiş ve bugünkü seviyesine gelmiştir. İnşallah bugünden itibaren Togg'u yollarda görmeye başlıyoruz. Yolun da bahtın da açık olsun diyorum Togg, Rabbim tekerine taş değdirmesin diyorum.''

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının ardından Togg'un direksiyonuna geçerek eşi Emine Erdoğan ile birlikte aracı denedi.

''DEVRİN OTOMOBİLİNİ ÜRETMEK BİZE NASİP OLDU''

Sürüş sonrası kısa bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Devrim otomobilinden sonra bize de devrin otomobilinin üretmek nasip oldu. Sadece Türkiye'nin yollarında değil dünya yollarında da devrin otomobili Togg'umuzu izleyeceğiz. Süratse sürat konforsa konfor ne ararsanız bulunur. İçindeki tuşlara bastığınız zaman hepsini orada buluyorsunuz. Hepsi var. Kırmızı bana ait değil hanımefendiye ait o seçti plaka da onun. Bizimki de burada makam otomobili olarak kullanacağız. EE malum, hanımın ismiyle müşterek soyadımız. 2071 de malum Malazgirt'in buraya yansımış olan tarihi. Çünkü 1071'den sonra 2071 inşallah bizim için ayrı bir vizyon olacak.'' dedi.

''TOGG'A UYGUN KREDİ MÜMKÜN OLABİLİR''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Aracı özendirmek adına kamu bankaları önümüzdeki günlerde kredi paketi açıklar mı?'' sorusuna da ''Olabilir. Niye olmasın? Kamu bankalarının bu noktada kredi yastıkları müsaittir. Hele hele araçlara bunu rahatlıkla yapabilirler. Konutlarda bunu nasıl yapıyorsak otomobilde de bunu yapmak mümkündür.'' yanıtını verdi.

EMİNE ERDOĞAN: YAĞ GİBİ AKIYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ise "Çok tarihi bir anı hep birlikte paylaşıyoruz. Türkiye'nin gurur kaynağı oldu. Ülkem adına gurur duyuyorum. Arabanın da kullanımı çok rahat, yağ gibi akıyor, dönüşler keskin viraj alabiliyor, harika yani içinde kendinizi çok huzurlu hissediyorsunuz. Kullanırsanız anlayacaksınız bunu. Harika bir araç.'' diye konuştu.

BİR TOGG= 112 ASGARİ ÜCRET



Emine Erdoğan'ın 'Kullanırsanız anlayacaksınız bunu' dediği TOGG'un fiyatı cep yakıyor. TOGG T10X'in giriş modelinin fiyatı 953 bin TL'ye satılıyor. Buna göre asgari ücretli bir çalışanın bu aracı alması için yaklaşık 112 ay yani 9 buçuk yıl hiç harcama yapmadan para biriktirmesi gerekiyor.