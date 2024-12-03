Sarıhan, kadınların siyasi haklarını elde etmelerinin 90’ıncı yılında konuştu: Siyaset terazisinde hala eşit değiliz

Yayınlanma: 03.12.2024 - 11:39

Güncelleme: 03.12.2024 - 11:39

29 Ekim Kadınları Derneği Genel Başkanı Şenal Sarıhan, Türkiye’de kadınların, siyasi haklarını elde etmelerinin 90. yılı olması nedeniyle açıklama yaptı. Bugün anayasal bir engel olmamasına karşın, kadınların siyasette eşit olarak söz ve yetkiye sahip olmadıklarını vurgulayan Sarıhan, “1935 seçimlerinde parlamentoda yüzde 4.6 olan kadın oranı bugün hala yüzde 30’lara dahi çıkamıyor.

Kadınlar, kotalarla değil, yüzde 50 eşit temsille var olmak istedikleri parlamento ve yerel meclislerde hala azınlıktalar. 2023 seçimlerinde TBMM’de yer alan 600 vekilin yalnızca 121’i kadın. Eşitlikçi olduğunu iddia eden partiler dahi, listelerde kadınları seçilebilecek sıralara yerleştirmiyorlar. Aynı anlayış, yerel yönetimlere ve devlet yönetimine de aynen yansıyor. Bu durum, ataerkil bakış açısının bir sonucu olarak toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin hala sürmekte olduğunun bir kanıtıdır.

Kadın kuruluşlarının ve genelde kadınların eşitlik mücadelesi, topyekün bir destekten yoksun bulunuyor. Eşitlik, parti organlarında da sağlanamıyor. Partilerde yönetim görevlerini erkekler dolduruyor. Sözde eşitliğin sağlandığı koşullarda kadınlara, ‘kadın işi’ olarak görülen görevler veriliyor” dedi.

‘YASA ÜZERINDE HAK, YETMIYOR’

Sarıhan şöyle devam etti: “Parti yönetimleri, kadınları siyasi özne olarak görmedikçe, karar organlarında eşit temsili sağlamadıkça, kota anlayışını terk edip, fermuar sistemi ile her iki cinse eşit seçilme hakkı tanımadıkça sorunun çözümü olanaklı görünmüyor. Dünyada yapılan işlerin yüzde 70’ini yapmalarına karşın refahtan, ancak yüzde 1 oranında yaralanabilen, siyasette yüzde 10’un altında temsil edilen kadına yasa üzerinde hak vermek yetmiyor. Bütüncül politikalarla, olumlu ayırımcılık yaparak, fırsat öncelikleri sağlayarak özel önlemlerle temsilde adaleti sağlamak gerekiyor.”

‘MÜCADELE KAZANDIRACAK’

Eşitliği sağlayacak temel gücün kadınlar olduğunu söyleyen Sarıhan, “Sorunun sahipleri olarak, hak ihlali ile karşılaştığımız her yerde ve durumda yüksek sesle ‘Hayır’ demeye devam edeceğiz. Mücadelenin kazandıracağını biliyoruz. 1923’te Nezihe Muhittin, Latife Bekir, Sabiha Zekeriya Sertel’in başkanlığında kurulan Kadınlar Halk Fırkası’ndan bu yana çok yol aldık. Halide Edipler’den aldığımız güçle dayanışarak, yılmadan kazanacağımıza inanıyoruz” değerlendirmelerinde bulundu.