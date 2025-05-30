Şarkıları erişime engellenen Grup Yorum'dan ilk açıklama: 'AKP faşizmi saldırmaya devam ediyor'

YouTube’daki 454 videosu “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle erişime engellenen, ardından da şarkıları Spotify'dan kaldırılan Grup Yorum, sosyal medya hesabı üzerinden yaşananlara tepki gösterdi.

Grup, yaptığı açıklamada hükümetin talimatıyla YouTube’daki şarkılarının kaldırıldığını ve aynı anda X hesaplarına erişim engeli getirildiğini belirtti.

Açıklamada, "AKP faşizmi emperyalizmin talimatları doğrultusunda Grup Yorum’a saldırmaya devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

Yasaklara rağmen mücadelelerini sürdüreceklerini vurgulayan grup, kültürel belleğin hedef alındığını ve hafızalardan silinmek istendiklerini dile getirdi.

"TÜRKÜLERİ YAPANLAR YASALARI YAPANLARDAN GÜÇLÜDÜR"

"Medya ve sosyal medya gücünü elinde tutan emperyalistler ve işbirlikçileri AKP iktidarı Grup Yorum'u yenemeyecek" denilen açıklamada, şu sözlere de yer verildi: "Ne yaparlarsa yapsınlar; bir ulusun türkülerini yapanlar, yasalarını yapanlardan daha güçlüdür."

Grup, açıklamasını “Grup Yorum halktır, susturulamaz! Türküler susmaz, halaylar sürer!” ifadeleriyle sonlandırdı.