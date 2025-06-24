Savunma sanayi işçilerinden iktidara sert tepki: 'Bu sadaka teklifini kabul etmiyoruz!'

Kamuda çalışan savunma sanayi işçileri, 2025-2026 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde hükümetin yüzde 16’lık zam teklifine karşı İstanbul’da eylem yaptı. Neomarin Alışveriş Merkezi önünde toplanan yaklaşık 1500 işçi, insanca yaşam koşulları ve adil ücret talebiyle bir araya geldi.

Türk Harb-İş Sendikası İstanbul Şube Başkanı Murat Yalçınkaya yaptığı açıklamada, hükümetin teklifini “sadaka” olarak niteleyerek, “Yıllardır artan enflasyon, hayat pahalılığı ve eriyen alım gücümüze rağmen bu kadar düşük bir teklif sunmak, işçiyi açlığa ve yoksulluğa mahkum etmektir. Bu teklifi kabul etmiyoruz'' dedi.

İşçilerin maaşlarının bir haftayı bile karşılamadığını vurgulayan Yalçınkaya, ''Kiralar uçmuş, faturalar el yakıyor. Çocuklarımızın beslenme, kitap ve defter masraflarını karşılayamıyoruz. Zordayız, geçinemiyoruz'' ifadelerini kullandı.

"KABUL ETMİYORUZ"

Savunma sanayiinde görev yapan işçilerin yalnızca bir fabrikada değil, ülkenin savunma kapasitesinde kritik görev üstlendiğini kaydeden Yalçınkaya, ''Primler dahil mali ve özlük haklarımızda iyileştirme yapılmazsa işyerlerimizden istifalar artacaktır. Bu şartlarda iş barışının korunması mümkün değildir'' dedi.

Açıklamada ayrıca, kamu çerçeve protokolündeki talepler karşılanana dek eylemlerin süreceği bildirildi. Sendika, ''İşçiden sabır, sendikalardan sükunet beklenmesi doğru bir yaklaşım değildir. Dün olduğu gibi bugün de emeğin yanındayız. Bu sefalet ücretini kabul etmiyoruz'' ifadeleriyle eylemin gerekçesini kamuoyuyla paylaştı.