Yankı Bağcıoğlu'ndan savunma sanayinde yaşananlara ilişkin önemli açıklamalar

CHP Milli Savunma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, savunma sanayii alanında son günlerde gündeme gelen ciddi iddiaların tarafsız bir şekilde araştırılması, elde edilen sonuçlara göre gerekli adımların atılması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi gerektiğini söyledi.

Bağcıoğlu, ASSAN Group Savunma Sanayi A.Ş. hakkında ortaya atılan suçlamaların sektörün güvenilirliğini sarsacak boyutta olduğunu belirterek konunun yalnızca bir şirket meselesi değil, ulusal güvenliğe dair çok boyutlu bir şeffaflık sınavı olduğunu ifade etti.

Yankı Bağcıoğlu bu konuya dair yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

''ASSAN Group Savunma Sanayi A.Ş., 15 Mayıs 2025 tarihinden itibaren kamu ihalelerinden 2 yıl süreyle men cezası almıştı. Resmî kayıtlara göre bu karar, şirketin Milli Savunma Bakanlığı’na yönelik tedarik yükümlülüğünü yerine getirememesi nedeniyle alınmış ve cezai süreç başlatılmıştı.

Söz konusu ihale yasağının ötesinde, son haftalarda bazı medya kuruluşlarında ve sosyal medya platformlarında ASSAN şirketi hakkında çok daha ciddi iddialar gündeme geldi. Bu iddialar arasında:

-Kanunsuz kadrolaşma,

-Kamu kaynağına dayalı fırsatçılık,

-Stratejik bilgi ve görev transferiyle ilgili etik dışı uygulamalar,

- Ve bazı uluslararası tedarik süreçlerinde şeffaf olmayan ilişki ağı yer

almakta. Hatta daha da ileri gidilerek casusluk suçlamaları yapılmakta.

Türk savunma sanayiinin onlarca yılın emeği sonunda kazandığı prestij ve stratejik derinlik, şeffaflık ve kurumsal disiplinle inşa edilmiştir. Ancak bu tür iddiaların açıkta kalması; yalnızca bir şirketin değil, tüm sektörün güvenilirliğini sarsabilir.

Ulusal güvenliğe hizmet eden bu alanda, şirketlerin yalnızca üretim kabiliyetleri değil, etik sorumlulukları da büyük önem taşımaktadır.

Aynı şekilde, eğer bu iddialar sadece yıpratmaya yönelik ve temelsiz ise bu da ayrıca düşünülüp tedbir alınması gereken bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.

ASSAN Group’un yaptığı açıklamada tüm iddialar reddedilmiş olsa da sosyal medya vasıtasıyla iddialar sürekli tekrarlanmakta, kamuoyunun ve sektör paydaşlarının endişesi giderilememektedir. İddiaların ağırlığı ve içerdiği stratejik hassasiyet nedeniyle bu durum sadece bir şirket meselesi değil, bir sistemsel şeffaflık sınavıdır.

Bu nedenle, Savunma Sanayii Başkanlığı başta olmak üzere adli ve idari yetkili tüm kurumları; söz konusu iddiaların ciddiyetle araştırılması, varsa ihmallerin tespit edilerek kamuoyunun şeffaf şekilde bilgilendirilmesi, eğer iddialar temelsiz ise bu suçlamaları yapanlar ile arka planda olanlar hakkında gerekli işlemlerin yapılması yönünde sorumluluğa davet ediyoruz.

Beklentimiz ve hassasiyetimiz; gözbebeğimiz olan savunma sanayimizde, ne yasa ve etik dışı durumların oluşması ne de eski metot karalama taktikleri ile firmalarımızın lekelenmesidir.

Her iki durum da asla kabul edilemez.''