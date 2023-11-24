Sayıştay, Adıgüzel'i doğruladı

Yayınlanma: 24.11.2023 - 16:23

Güncelleme: 24.11.2023 - 16:23

CHP'li Adıgüzel, Sayıştay'ın Ordu Büyükşehir Belediyesi'yle ilgili daha önce Meclis'te dile getirdiği usulsüzlükleri tespit ettiğini belirtti. Adıgüzel, "Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin İlküvez çöp tesisinde olan usulsüzlükler ve çevre tahribatı; daha önce Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün, Bakanlığın ve ilgili diğer kamu kuruluşlarının da Ordu Büyükşehir Belediyesi ile ilgili firmaya kestiği cezalar, yazdığı yazılarla sabitti. Bu sözleşmeye aykırı tesisin hukuksuzluğu, Sayıştay raporunda net bir biçimde ifade edilmiştir" dedi. Bu tesisin büyükşehir tarafından kapatılması gerekirken bugüne dek açık kaldığını kaydeden Adıgüzel "Hem çevreye hem de resmi belgeli olarak insan sağlığına zararları ortadayken. Bu tesisin halen faaliyette olması sadece Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin değil Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de bir ayıbıdır" ifadelerini kullandı. Adıgüzel, "İlave olarak Sayıştay raporunda Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin hem ihale mevzuatında hem de imar mevzuatında yasalara aykırı icraatları da belgelenmiştir" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Adıgüzel, "Yürürlükte olan mevzuatlara ve devletin kurumlarının raporlarına karşı, bu kanun tanımaz Büyükşehir Belediyesi’nin çöp tesisi hususunda bildiğini okuması ve ilave olarak imar ve ihale yolsuzlukları ortadayken neden görevden el çektirmiyorsunuz? Bu şekilde tüm bu suçlara sizler de ortak değil misiniz? Bunu yarın sandıkta sandıktan sonra da adil bir yargı düzeni tesis edildiğinde hukukta hesabını er ya da geç vereceksiniz" ifadalerini kullandı.



