Sayıştay raporları Ankara’daki üniversitelerin usulsüzlüklerini gözler önüne serdi

Yayınlanma: 25.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 25.09.2024 - 04:00

Sayıştay’ın üniversitelerin 2023 mali işlerine yönelik hazırladığı raporlar yayımlandı. Raporlarda üniversitelerde yapılan usulsüzlükler tek tek sıralandı. Gazetemiz Cumhuriyet, Ankara’daki üniversitelere yönelik raporları mercek altına aldı. Ankara Üniversitesi’ne ilişkin Sayıştay raporunda, üniversite tarafından kiraya verilen işletmelerin işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı olmaksızın faaliyet gösterdiği belirtildi.

90 MİLYON TL’LİK EKSİKLİK

Hacettepe Üniversitesi’ne ilişkin raporda ise taşınmazlara ait bakım ve onarım niteliğindeki değer artırıcı harcamaların ilgili varlıkların değerine eklenmediği saptandı. Üniversitenin 2023’te varlığın değerini artıran 90 milyon 98 bin TL’lik harcamanın varlıkların değerine eklenmeyip doğrudan giderleştirildiği belirtildi. Söz konusu bu uygulamayla binalar hesabında 90 milyon 98 bin TL’lik eksiklik olduğu kaydedildi.

Sayıştay’ın Gazi Üniversitesi’nde yaptığı denetimler sonucunda ise üniversite döner sermayesinin zarar ettiği belirtildi. Yapılan denetimler sonucunda üniversite döner sermaye işletmesinin 2023’te toplam geliri 1 milyar 767 milyon 240 bin TL olurken gideri ise 2 milyar 816 milyon 794 bin TL olarak kaydedildi. Buna göre döner sermaye işletmesinin toplam 1 milyar 49 milyon 554 bin TL zarar ettiği saptandı. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nin de raporunda üniversitenin mülkiyetinde bulunan kantin, kafeterya oto yıkama gibi taşınmazlarının yasaya aykırı ihale edildiği belirtildi. Bununla birlikte üniversitenin, “doğrudan temin ve pazarlık usulü” için belirlenen limitler kapsamında yapılan alımlarda yüzde 10 sınırının aşıldığı, Kamu İhale Kurumu’ndan (KİK) izin alınmadığı belirtildi. Böylece üniversitenin yasaya aykırı olarak 21 milyon 466 bin TL’yi Kamu İhale Kurumu’ndan izin almadan harcadığı saptandı. Raporlarda üniversitedeki boş akademik kadro sayıları da dikkat çekti. Raporlara göre, Ankara Üniversitesi’nde toplam 5 bin 283 akademik kadronun 1637’si, Hacettepe Üniversitesi’nin toplam 4 bin 975 kişilik akademik kadrosunun 1323’ü ve Gazi Üniversitesi’nin 4 bin 370 kişilik akademik kadrosunun bin 208’inin boş olduğu kaydedildi.