Sayıştay raporunda ortaya çıktı: Spor tesisinde ‘düğün' ve 'eğlence’
Sayıştay'ın Gençlik ve Spor Bakanlığı raporunda, bazı taşınmazların ilgili yönetmelik, protokol ve sözleşme hükümlerine aykırı olarak kullanıldığı kaydedildi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın raporunda bakanlığa bağlı il müdürlüklerinin mülkiyetinde bulunan ve başka kişilere kiralama gibi yollarla tahsis edilen taşınmazların yönetmelik, protokol ve sözleşme hükümlerine aykırı olarak kullanıldığı kaydedildi.
Örneğin; raporda bakanlığın Kadıköy’deki bir taşınmazını kiraya verdiği ve kiralanan yerde alkollü içki bulundurulamayacağını sözleşmeyle taahüt ettiği belirtildi. Fakat söz konusu yerin alkollü restoran olarak kullanıldığı aktarıldı.
Bir başka örnekte ise bakanlığın Sarıyer’de bulunan 73 at kapasiteli ahır ve sosyal tesis binasının sportif amaçlı kullanılması için verildiği, ancak burada “belli zamanlarda parti, gece eğlencesi, düğün ve benzeri müzikli organizasyonların yapıldığı” kaydedildi.
Etiketler: #Gençlik ve Spor Bakanlığı
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